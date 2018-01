Dragnea, despre protestul masiv de sambata, din Bucuresti: Evaluarile oficiale arata ca au fost 25.000 de oameni

El a fost intrebat de un ziarist cum comenteaza protestul impotriva coruptiei la care au participat 75.000 de oameni. Unde? a intrebat Dragnea, iar ziaristul a raspuns ca se referea la protestul din Bucuresti."Evaluarile oficiale arata 25.000, dar nu asta e foarte important", a replicat seful PSD, care a precizat ca respecta "orice forma de protest in limite nonviolente"."Incercam sa ducem programul de guvernare si sa executam mandatul" in conditiile in care PSD a fost "votat de cateva milioane de romani", a adaugat acesta.