Liviu Dragnea: Nu dezincriminam abuzul in serviciu, nici vorba de asa ceva

"Nu am fost de acord cu declaratiile lui Catalin Radulescu, drept pentru care nu avem in intentie sa dezincriminam abuzul in serviciu, nici vorba de asa ceva", a afirmat Dragnea, la finalul sedintei Comitetului Executiv al PSD. Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat anterior luni , inainte de sedinta conducerii extinse a PSD, ca va propune ca atat in programul de guvernare cat si in statutul PSD sa fie introdusa directiva europeana privind prezumtia de nevinovatie, pentru ca nicio persoana sa nu mai trebuiasca sa plece din functii inainte de o decizie definitiva "a CEDO".Intrebat si de modificarea la abuzul in serviciu, Radulescu a declarat ca va propune in parlament dezincriminarea acestei infractiuni.