Liviu Dragnea, intrebat daca in guvernul Dancila vor putea fi numiti ministri cercetati penal: Da

Chestionat despre criteriile de integritate, Dragnea a precizat: "Am hotarat sa ne facem noi guvernul si nu alte institutii".Intrebat de ziaristi cum comenteaza cazul lui Paul Stanescu, dupa aparitia informatiei potrivit careia Inalta Curte de Casatie si Justitie va judeca, joi, o cerere de confirmare a redeschiderii urmaririi penale in cazul acestuia, Dragnea a subliniat: "Am hotarat sa tinem cont de voturile romanilor din decembrie si sa ne facem noi guvernul".