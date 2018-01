Liviu Dragnea: Vineri adoptam prin vot componenta Cabinetului Dancila

Astfel, vineri, la ora 11.00, conducerea PSD se va reuni pentru a adopta prin vot componenta viitorului Guvern.In ceea ce priveste procedura, fiecare organizatie sau grup de organizatii sau membru al CEX-ului vor face propuneri pentru membrii viitorului guvern.Aceste propuneri se vor centraliza si vor fi votate fiecare in parte, a explicat Liviu Dragnea."Daca vor fi mai multe propuneri pentru un ministru CEX-ul analizeaza care e cea mai buna propunere", a adaugat liderul PSD.Potrivit lui Dragnea, un alt punct al discutiilor s-a referit la Legea achizitiilor publice, in acest sens urmand sa fie format un grup de lucru care, in aproximativ doua saptamani, va iesi cu o propunere pe marginea acestei legi, in principal in sensul simplificarii procedurilor."Astazi am discutat despre programul de guvernare. Colegii au facut deja cateva propuneri, urmeaza ca in perioada urmatoare sa trimita propuneri la dna Viorica Dancila si la echipa cu care lucreaza la programul de guvernare. (...) De exemplu, am discutat despre Legea achizitiilor publice si am stabilit sa se formeze rapid un grup de lucru din partea noastra, autoritati locale, specialisti din ministere, Agentia Nationala de Achizitii Publice si, in maxim doua saptamani, sa se intalneasca, sa stea un weekend si sa iasa cu o propunere de lege a achizitiilor publice care sa simplifice procedurile si sa degajeze toate aceste piedici care sunt de ani de zile in Romania si care blocheaza investitiile", a explicat seful PSD, citat de News.ro.Liviu Dragnea a mai spus ca evaluarea secretarilor de stat va continua.