Robert Negoita: Ce ii costa pe cei care organizeaza protestele sa ceara autorizatie? 20 de milioane de oameni nu au fost de acord cu protestele

"Cand vrei sa traiesti intr-o tara civilizata, in care statul de drept si legalitatea sa fie la putere, si legea sa fie la putere, iar tu faci chestii ilegale (...) Ce costa sa isi asume cei care organizeaza protestele sa se duca sa ceara (autorizatie - n.r.)?", a declarat Robert Negoita.El spune ca 20 de milioane de oameni nu sunt de acord cu protestele, deoarece nu au participat la mars, iar protestele trebuie facute cu autorizatie."20 de milioane nu au fost de acord cu protestele, pentru ca nu au fost acolo. Protestele sunt legale in tara asta si e normal sa protestam. In primul rand, cred ca trebuie sa o facem legal, adica autorizat", a mai spus el.De asemenea, edilul a afirmat ca trebuie promovata normalitatea prin "fiecare dintre noi"."Trebuie sa promovam normalitatea cu totii. O tara normala nu inseamna doar prim-ministru, ministri, Guvern sau institutiile statului. O tara normala inseamna fiecare dintre noi, iar pentru asta, toti cei care ne dorim o tara normala trebuie sa promovam normalitatea incepand cu persoana normala", a declarat Negoita.Intrebat cum promoveaza PSD normalitatea, tinand cont ca a schimbat doua guverne in mai putin de un an, Robert Negoita a spus ca "asta e alta discutie".