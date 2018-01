Catalin Radulescu vrea ca modificarile privind prezumtia de nevinovatie sa fie introduse in programul de guvernare: "Nicio persoana care nu are condamnare finala la CEDO sa nu mai plece din functii"/ "Propun sa dezincriminam abuzul in serviciu"

"Eu sper, si voi toti stiti, ca o sa incepem sa lucram la codul penal si de procedura penala si prezumtia de nevinovatie, si eu sper ca Directiva asta (europeana) sa o implementam cat de repede pentru ca oricum trebuia sa o implementam, in asa fel incat nicio persoana care nu are condamnare finala la CEDO sa nu mai poata fi pus intr-o situatie de genul asta ca sa plece din guvern pana nu se dovideste ca este vinovata", a declarat Radulescu, intrebat depsre o posibila revenire a Rovanei Plumb in guvern, dupa ce aceasta a demisionat din motive de integritate din guvern.Intrebat daca va propune ca aceste modificari la codul penal sa fie introduse in programul de guvernare, la capitolul justitie, Radulescu a raspuns: "Eu voi propune ca sa se respecte prezumtia de nevinovatie si directiva europeana din toate tarile europene. Da, in programul de guvernare, si in codul de conduita si in statutul PSD."In ceea ce priveste abuzul in serviciu, care urmeaza sa fie modificat in comisia speciala parlamentara, Radulescu a anuntat ca va propune dezincriminarea acestei infractiuni, nu introducerea unui prag."Propunerea mea o sa fie sa-l dezincriminam (abuzul in serviciu - n.r.) pentru ca in 90% dintre state este dezincriminat. Deci, nu-si are sensul pragul, iar chestiunea penala nu poate sa fie decat intr-o forma agravanta si forma aceasta agravanta trebuie sa o discutam si sa vedem ce inseamna forma agravanta", a adaugat Radulescu.Intrebat ulterior de ceea ce a propus Radulescu, Dragnea a declarat ca orice membru poate face propuneri, insa deciziile se iau in forul de conducere.Radulescu a fost condamnat definitiv, in decembrie 2016, la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare pentru dare de mita si efectuare de operatiuni financiare ca acte de comert, incompatibile cu functia.