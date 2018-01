Tariceanu: Structura guvernului va ramane aceeasi. Nu va pot confirma inca nominalizarile pe posturi, o vom face vineri, odata cu PSD

"Am avut sedinta Biroului Politic Central al partidului, iar principalul punct pe ordinea de zi a fost cel referitor la discutarea programului de guvernare. Le-am spus colegilor ce am discutat anterior cu partenerii de guvernare, cu cei din PSD, si anume ca nu vor fi modificari majore - nici in profunzime, nici ca intindere - in programul de guvernare", a declarat presedintele ALDE, luni, la Palatul Parlamentului."Structura guvernului va ramane aceeasi. Ceea ce nu va pot confirma inca, si o vom face vineri, practic simultan cu cei de la PSD, sunt nominalizarile pe posturi", a adaugat Tariceanu. Surse din ALDE au declarat pentru HotNews.ro ca partidul isi va pastra in Guvernul Dancila cele patru portofolii ministeriale pe care le avea in Cabinetul Tudose. ALDE isi mentine totodata sustinerea politica pentru ca Tudorel Toader sa ramana ministru al Justitiei. ALDE a amanat validarea ministrilor in viitorul guvern pentru vineri.Astfel, in urma negocierilor de astazi dintre Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, cei doi sefi ai coalitiei de guvernare au convenit ca si in viitorul cabinet sa ramana Gratiela Gavrilescu (Ministerul Mediului), Teodor Melescanu (Ministerul de Externe) Toma Petcu (Ministerul Energiei) si Victor Ilie (Relatia cu Parlamentul).