Catalin Radulescu: Vor fi schimbati 8-9 ministri. Vom face o analiza serioasa, astfel incat de data asta sa fie numiti ministri cu expertiza

Radulescu a spus ca in sedinta de luni a PSD va fi facuta o analiza a ministerelor si a fiecarui ministru, dupa care se va stabili ce ministri vor ramane si vor urma negocieri cu filialele pentru desemnarea noilor ministri."Cam un sfert dintre ministri, cam 8-9, vor pleca si vor fi inlocuiti. Cred ca de data asta se va face o analiza serioasa, astfel incat sa fie pusi ministri cu expertiza", a declarat Radulescu inaintea sedintei CEx.El a spus ca filiala Arges, de exemplu, trebuia sa faca nominalizarea pentru Ministerul Comunicatiilor, dar nu va nominaliza o persoana pentru acest portofoliu pentru ca nu are pe nimeni cu expertiza. "Am stabilit ca, neavand un om cu expertiza asa buna, sa nu propunem o persoana pentru acest minister. Asta trebuie sa fie valabil pentru fiecare organizatie - daca nu are pe cineva cu expertiza, sa nu propuna de dragul de a propune", a adaugat Radulescu.Catalin Radulescu nu este membru in Comitetul Executiv National. La sedinta precedenta, el a fost invitat afara de Mihai Tudose.