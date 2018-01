Ludovic Orban: PSD sa inceteze "ciolaniada" si macar sa nu-i mai puna in Guvern pe cei care au mai fost ministri

"PSD nici macar acum nu-si da seama ce efecte catastrofale are ciolaniada din PSD, respectiv bataia pe portofolii ministeriale, pentru instabilitatea politica a tarii: avem cel mai slab leu, inflatia a luat-o la vale, preturile cresc, Guvernul nu are resursele necesare in buget pentru a majora salariile si veniturile oamenilor, iar in acest timp PSD se bate pentru ciolan, isi scot ochii intre ei care baron sa-si puna ministrul preferat in cine stie ce ministere. Din acest motiv inteleg ca si intarzie parocedura de investire a noului guvern, nu ca m-as astepta ca Vasilica Viorica sa renunte pana la investirea Guvernului, ca sunt convins ca nu o intreaba nimeni pe Vasilica Viorica pe cine accepta ca ministru in Guvernul pe care urmeaza sa-l conduca domnul Dragnea prin intermediul lui Viorica Vasilica. Este rusinos si penibil, ca tot ce se intampla de la alegeri si pana astazi", a declarat Ludovic Orban, citat de News.ro.Liderul PNL a precizat ca liberalii vor prezenta "cartea neagra" a guvernarii."Sper sa ii convinga pe cei care isi dau la gioale macar sa nu-i mai puna pe cei care au fost ministri, pentru ca aceasta arata ca, practic, aproape toti ministri au fost degeaba, pentru ca au facut orice altceva decat ceea ce au promis in campania electorala sau decat scrie in programul de guvernare", a adaugat Orban.PSD a amanat pentru finalul saptamanii nominalizarea ministrilor noului Cabinet.