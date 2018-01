Proiect de lege PSD: Persoanele citate la o comisie de ancheta care refuza sa se prezinte la audieri sau sa puna la dispozitie probe risca pedeapsa cu inchisoarea de pana la 3 luni sau amenda penala

"Refuzul persoanelor citate la comisia de ancheta de a se prezenta la audieri, de a furniza informatiile solicitate sau de a pune la dispozitia acesteia celelalte documente sau mijloace de proba detinute, utile activitatii comisiei, este considerat impiedicare a aflarii adevarului, constituie infractiune, se pedepseste cu inchisoarea de la 8 zile la 3 luni sau cu amenda penala in valoare de 10.000 lei si cu pedeapsa complementara de interzicere de a ocupa o functie publica timp de 3 ani", se arata in proiectul de lege.Un alt articol prevede si ca sedintele unei comisii de ancheta "nu sunt publice, cu exceptia situatiilor cand comisia decide altfel", noteaza Agerpres.Lucrarile Comisiei parlamentare speciale de ancheta pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor prezidentiale din 2009 au fost publice, fiind transmise in direct prin serviciul de transmisiune a Camere Deputatilor.Oana Florea a precizat ca proiectul ii apartine, dar il va prezenta colegilor, care, "in functie de viziune, si-l vor asuma sau nu" si va fi depus pentru a intra in circuitul parlamentar dupa sedinta de marti a comisiei.