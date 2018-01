Gabriela Firea: Cam o treime din guvern se va improspata. Structura guvernamentala ramane aceeasi

"In primul rand, structura guvernamentala ramane aceeasi, este una eficienta, nu avem acum timp pentru o analiza fulger, este mai important sa analizam ce au facut ministrii decat sa numaram cabinetele, ministere, secretariatele de stat din subordinea ministerelor. Intr-adevar, s-a luat decizia ca unii dintre ministri sa-si inceteze activitatea si sa preia aceste portofolii persoane care sunt energice, dinamice si care sunt bune cunoscatoare ale acelui domeniu. (...) Cred, fac o estimare, sper sa nu gresesc, cam o treime din guvern se va improspata, mi-as dori sa fie, la fel, mai multe doamne - asa cum s-a intamplat in celelalte guverne - mi-as dori ca dupa ziua de luni sa nu existe o competitie si un sentiment negativ intre organizatiile judetene care vor propune anumiti candidati", a declarat Gabriela Firea, citata de Agerpres.Vicepresedintele PSD a adaugat ca programul de guvernare va ramane, "in esenta", acelasi: "Programul de guvernare ramane, in esenta, acelasi, in special in punctele sale sociale si economice, care au fost atat de apreciate pana acum. Se mai adauga, de asemenea, cateva principii care vor fi preluate si cateva programe nationale, de catre noul executiv si, de asemenea, am primit promisiunea ca vor fi preluate cateva programe si pentru Capitala Romaniei si vor fi tratate cu celeritate pentru ca asa este normal, chiar daca pana acum, Capitala, din nefericire, a fost o Cenusareasa."