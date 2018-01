Gabriela Firea despre proteste: Ar trebui sa fie asumate aceste adunari publice

"Eu cred ca ar trebui sa fie asumate aceste adunari publice, ele sunt permise de lege daca sunt autorizate, si nu vad de ce, daca s-ar face solicitari in litera si spiritul legii pentru a organiza un miting sau un protest sau o manifestatie, nu inteleg de ce nu se respecta legea exact de cei care spun ca vor sa fie respectata legea in Romania. Asta este chiar de neinteles", a afirmat Gabriela Firea, citata de Agerpres.Ea a adaugat ca a fost primita "o foaie" din partea unei persoane ce nu putea fi identificata si care voia sa rezerve Piata Victoriei pe termen nelimitat, dar nu a fost primita o solicitare de autorizare a protestului din Bucuresti: "In primul rand, eu respect dreptul oricui de a protesta, este un drept garantat de Constitutie. Dar, la fel cum toti cei care organizeaza adunari publice respecta Legea 60 si solicita in nume personal sau al organizatiei si aducand datele de identificare, carte de identitate, cu adresa, cu un telefon de contact si un email, asa trebuie sa faca toti cei care vor sa organizeze adunari publice nu doar in Capitala, ci in intreaga tara. Nu am primit nicio astfel de solicitare, doar o foaie, din partea unei persoane pe care nu o putem identifica, nu a lasat adresa, nu a lasat CNP, nu a lasat absolut niciun contact si a spus ca vrea sa rezerve Piata Victoriei pe timp nelimitat."Primarul general spune ca nu poate fi luata in considerare o solicitare de acest tip, primita prin fax: "Nu exista asa ceva in legislatie, sa vrei sa rezervi tu, o persoana care nu poti fi identificata, pur si simplu, - un nume care nu stim daca este real, pentru ca legislatia este foarte clara, trebuie sa fii o persoana identificabila, sa ai datele si cartea de identitate, o adresa, un numar de telefon, un email. Si nu poti sa iei in considerare, potrivit legii, un fax pe care il primesti si spune cineva 'vreau sa rezerv Piata Victoriei pe termen nelimitat' ".