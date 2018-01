Mihai Gotiu: Cat timp exista cetateni dispusi sa infrunte frigul, zapada, noroaiele pentru a lupta pentru viitorul lor si al generatiilor care vin, Romania are un viitor

Asta e Romania in care ma simt acasa! Multumesc!Cat timp exista asemenea cetateni, dispusi sa infrunte frigul, zapada, noroaiele, sa-si sacrifice confortul personal pentru a lupta pentru viitorul lor si al generatiilor care vin, Romania are un viitor. Va multumesc tuturor celor care ati venit ieri la protestul de la Bucuresti, celor care ati iesit in strada in multe alte orase din tara si strainatate, dar si celor care ne-ati sustinut si incurajat. Va garantez ca mesajele si vocea voastra se va auzi, pe mai departe, mult mai puternic, si in Parlament!Impreuna vom schimba Romania!