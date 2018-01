Conducerea extinsa a PSD se reuneste luni dupa-amiaza pentru a decide noul cabinet Dancila

Mai multi ministri ar urma sa fie schimbati, in timp ce o parte se vor regasi si in guvernul al treilea PSD-ALDE.Cel mai probabil, ministrii care vor fi inlocuiti sunt Marius Nica (Fonduri europene), acesta de altfel anuntandu-si demisia, vicepremierul Marcel Ciolacu si ministrul Transporturilor Felix Stroe, acestia din urma fiind sustinatori ai premierului Mihai Tudose. Un semn de intrebare exista si in cazul ministrului Culturii, Lucian Romascanu, care ar putea fi inlocuit cu fostul ministru Ionut Vulpescu, potrivit televizunilor de stiri, dar si in cazul lui Gabriel Petrea, liderul tineretului PSD, ministrul pentru Dialog Social, care de asemenea s-a abtinut la votul dat in CEx pentru demisia lui Tudose.Se vehiculeaza schimbari si in cazul lui Liviu Pop, ministrul Educatiei, si inlocuirea acestuia cu Ecaterina Andronescu.Printre cei care ar putea ramane in guvern se numara ministrul Muncii Olguta Vasilescu, ministrul Dezvoltarii Paul Stanescu - vicepremier, ministrul Agriculturii Petre Daea sau ministru de Interne, Carmen Dan.Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat ca structura guvernului va ramane aceeasi, cu 3 vicepremieri, dintre care unul fără portofoliu, şi 26 de portofolii, plus 2 miniştri delegati.Un vot pentru noul guvern se va da in Parlament, in sedinta extraordinara, pe 29 ianuarie, lunea viitoare, pana atunci fiind nevoie ca noii ministri sa fie audiati in comisiile de specialitate.