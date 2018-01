Dan Barna: USR sustine manifestarile de la Bucuresti si este alaturi de cetatenii care au decis sa manifesteze pasnic

Uniunea Salvati Romania sustine protestele care au loc in cursul serii la Bucuresti si in mai multe orase din tara, a declarat, sambata, la Cluj, presedintele USR, Dan Barna, relateaza Agerpres.





"Sambata seara, in Bucuresti si in alte orase din tara au loc proteste de sustinere a luptei impotriva justitiei, de atentionare a PSD asupra faptului ca scoate Romania din Europa cu fiecare nou gest. USR sustine manifestarile si este alaturi de cetatenii care au decis sa manifesteze pasnic pentru acest mesaj important pentru Romania. In momentul in care omoram statul de drept, de fapt omoram viitorul nostru ca tara in UE. Nu este nici un echivoc, PSD urmareste subjugarea justitiei, a dovedit timp de un an ca singurul obiectiv real este miza lui Liviu Dragnea de a subordona justitia, de a o transforma intr-un serviciu de casa al PSD. Mesajele sunt ca la inceputul legislaturii PSD va continua lupta pentru justitie, nu pentru nevoile reale al societatii. Este nevoie de o reactie ferma, sa sustina oamenii miscarea civica. Eu voi participa, sambata, la mitingul de protest de la Cluj-Napoca", a spus Dan Barna, intr-o conferinta de presa.





El a participat, la Cluj-Napoca, alaturi de parlamentarii clujeni ai USR, la o dezbatere cu mediul economic din judet.