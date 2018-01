Europarlamentarul Siegfried Muresan participa la protestul de sambata: Locul politicienilor cinstiti este alaturi de oameni. Cand pericolele sunt mai mari, noi trebuie sa fim mai puternici!

"Am incheiat saptamana de lucru la Strasbourg. Astazi in drum spre Bruxelles pentru cateva intalniri, iar maine vin la Bucuresti la protest. Locul politicienilor cinstiti este alaturi de oameni", a mai scris Siegfried Muresan.Un mars de protest de amploare impotriva modificarii legilor justitiei, a Codului penal si a Codului fiscal este anuntat sambata, incepand cu ora 18:00, in Piata Universitatii din Bucuresti. Protestatarii din tara sunt chemati sa li se alature celor din Capitala la protestul "Toate drumurile duc la Bucuresti. 'Revolutia' generatiei noastre". Protestatarii urmeaza sa se adune in Piata Universitatii, de unde vor pleca in mars pe traseul Piata Universitatii - Piata Unirii - Fantani - Parlament, "cu vizite la institutiile confiscate de catre majoritatea parlamentara (Avocatul Poporului, CCR, CNA)".