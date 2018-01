Ionel Arsene, mesaj pe Facebook: "Parintii mei dragi, prietenii mei iertati-ma ca ati fost nevoiti sa treceti prin asta! Am incredere in conduita magistratilor/ Nu voi renunta la exercitarea mandatului"

Mesajul lui Arsene:"Alex, Gabi, parintii mei dragi, prietenii mei iertati-ma ca ati fost nevoiti sa treceti prin asta!Va multumesc ca ati crezut in mine chiar daca situatia, sunt convins, v-a fost prezentata deformat. Au fost multe speculatii, multe interpretari care s-au facut cu privire la dosarul de care sunt vizat. Nu voi sta acum sa le demontez, ci voi lasa justitia sa arate adevarul. Am incredere in conduita magistratilor, am incredere in capacitatea lor de a judeca cu celeritate acest caz. Nu voi face comentarii cu privire la dosar. Voi demonstra in instanta datele cu privire la nevinovatia mea. Va asigur ca sunt demn de toata afectiunea si increderea pe care mi-ati aratat-o in aceste zile!Sunt absolut constient de cat de grea este aceasta situatie si nu voi incerca nicio secunda sa disimulez sau sa minimalizez momentul dar va asigur pe toti ca vom merge mai departe, mai fermi si mai hotarati! Nu voi lasa ca cele intamplate sa-mi afecteze activitatea si voi munci in continuare cu acelasi drag pentru Neamt si pentru Romania!Celor care sperau ca prin aceasta actiune a procuraturii nu imi voi continua activitatea de presedinte al Consiliului Judetean Neamt le transmit ca nu voi renunta la exercitarea mandatului pe care nemtenii mi l-au incredintat. Avem treaba in perioada urmatoare, avem proiecte de implementat.Sunt sigur ca voi toti imi veti fi in continuare alaturi pentru a ne duce la bun sfarsit toate proiectele promise, deoarece increderea oamenilor este cea mai de pret resursa pe care o putem avea!Dumnezeu sa ne ajute!"Arsene a fost plasat, vineri, sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzat de trafic de influenta, printr-o decizie a magistratilor Tribunalului Bacau, anunta Agerpres. Judecatorii au respins propunerea de arestare preventiva inaintata de procurorii DNA Bacau.Presedintele CJ Neamt fusese retinut joi de procurorii DNA, care il acuza de trafic de influenta.DNA il acuza pe Ionel Arsene ca, in cursul anului 2013, in calitate de deputat si presedinte al organizatiei PSD Neamt, a primit de la o persoana (martor in cauza) suma de 100.000 euro pentru a-si folosi influenta pe care a lasat sa se creada ca o are asupra unor persoane din conducerea Agentiei Nationale de Integritate, in scopul de a se constata nerespectarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor in cazul unei persoane care, la acea vreme, avea functie de conducere in administratia locala.Procurorii anticoruptie sustin ca banii remisi de martor intr-un restaurant situat pe raza municipiului Bucuresti urmau sa ajunga la persoanele respective prin intermediari.Ionel Arsene este unul dintre baronii locali cei mai apropiati de Liviu Dragnea, fiind considerat mana sa dreapta in partid. De altfel, in week-end-ul dinaintea retragerii sprijinului PSD pentru premierul Mihai Tudose, Arsene a fost fotografiat de presa tabloida in compania lui Dragnea si a altor loiali ai acestuia la o intalnire la un restaurant din Bucuresti.Arsene a tinut prima pagina a ziarelor in 2014, cand televiziunea Est TV si ziarul Mesagerul de Neamt au difuzat un film in care apare in ipostaze compromitatoare alaturi de o tanara.Seful PSD Neamt a condamnat intr-un comunicat de presa "modul mizerabil in care s-a incercat discreditarea mea si a activitatii mele" si sustine ca e vorba despre "trucaje video".