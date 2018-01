Lia Olguta Vasilescu, despre dosarul lui Ionel Arsene: "Un nou abuz al DNA impotriva unui lider PSD! Cate mai toleram?"

"Presedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, a fost pus in libertate de instanta. Era normal sa se intample asta dupa ce la baza acelei mizerii de dosar pentru ceva ce s-ar fi petrecut acum 5 ani, nu exista nimic altceva decat denuntul unui arestat. Cel indicat de denuntator ca ar fi fost de fata la discutie a declarat la DNA ca nu s-a discutat nimic din ceea ce reclamase denuntatorul. Deci, nu exista nicio alta proba, iar procurorii DNA stiau asta cand au dispus retinerea. Un nou abuz al DNA impotriva unui lider PSD! Cate mai toleram?" scrie Vasilescu.Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Neamt, Ionel Arsene, a fost plasat, vineri, sub control judiciar, pentru trafic de influenta, printr-o decizie a magistratilor Tribunalului Bacau.Judecatorii au respins propunerea de arestare preventiva inaintata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) - Serviciului teritorial Bacau, dispunand instituirea controlului judiciar pentru 60 de zile in cazul lui Arsene.Presedintele CJ Neamt a fost retinut, joi, de procurorii DNA, pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta.Potrivit DNA, in cursul anului 2013, Ionel Arsene, in calitate de deputat si presedinte al organizatiei PSD Neamt, a primit de la o persoana (martor in cauza) suma de 100.000 euro pentru a-si folosi influenta pe care a lasat sa se creada ca o are asupra unor persoane din conducerea Agentiei Nationale de Integritate, in scopul de a se constata nerespectarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor in cazul unei persoane care, la acea vreme, avea functie de conducere in administratia locala.Procurorii anticoruptie sustin ca banii remisi de martor intr-un restaurant situat pe raza municipiului Bucuresti urmau sa ajunga la persoanele respective prin intermediari.