Comisia speciala condusa de Florin Iordache isi reia activitatea in februarie, nu in ianuarie cum era progamat initial

Amanarea vine si in contextul in care fostul ministru al Justitiei, Florin Iordache, presedintele comisiei, a fost internat de urgenta si operat de colecistita acuta pe 12 ianuarie. Acesta a participat la sedinta CEx de luni in care a fost votata propunerea Viorica Dancila.De asemenea, potrivit unui membru al comisiei, nu au fost transmise noi amendamente sau propuneri venite la comisie in timpul vacantei, desi Iordache daduse termen pana la 15 ianuarie ca acestea sa fie centralizate si transmise.Pe 21 decembrie, in ultima sedinta a comisiei dinainte de vacanta, se stabilise de principiu ca aceasta comisie sa elaboreze trei proiecte legislative prin care sa se modifice Codul penal, Codul de procedura penala si Codul de procedura civila. Aceste proiecte ar urma sa acopere si transpunerea directivelor europene privind prezumtia de nevinovatie si spalare de bani, dar si punerea in acord cu deciziile de neconstitutionalitate date de Curtea Constitutionala, prima problema cu care aceasta comisie speciala a fost sesizata inainte de legile justitiei.Pe de alta parte, nu este clar cine isi va asuma aceste proiecte si care va fi rolul ministerului Justitiei, mai ales avand in vedere faptul ca singurul mod in care s-a implicat pe aceasta chestiune a fost sa trimita, in urma cu doua zile, o propunere de modificare a Codului de procedura penala prin care sintagma "suspiciuni rezonabile" sa fie inlocuita, peste tot, cu "probe sau indicii temeinice".Amintim ca PSD, ALDE, UDMR dar si PNL au depus mai multe amendamente controversate de modificare a Codului penal si de procedura penala, pretextul fiind traspunerea acestei directive, dur criticate de institutiile din sistemul judiciar, care au dus si la proteste in randul magistratilor. De asemenea, comisia lui Iordache are restanta transarea deja celebrei probleme a abuzului in serviciu, unde va decide fie sa redefineasca infractiunea din codul penal, fie sa impuna un prag.Iordache a anuntat ca pana pe 15 sau 18 ianuarie se va da termen sa fie depuse noi amendamente, iar in ultima saptamana din ianuarie, cel mai probabil, comisia sa lucreze.Miercuri si joi in comisie s-au purtat discutii, fara sa decida sau voteze punctual, pe amendamentele prin care se doreste transpunerea directivei privind prezumtia de nevinovatie, in prezenta reprezentantilor Uniunii Barourilor si a Asociatiei Procurorilor.Singura prevedere pe care toti membrii comisiei au agreat clar pana acum a fost unul formulat de UDMR si care prevede ca autoritatile publice nu se pot referi la suspecti ca la persoane condamnate definitive, cei de al PSD si ALDE renuntand astfel la propunerea lor initiala prin care doreau sa fie interzise toate comunicarile publice, declaratiile publice precum si furnizarea de alte informatii, direct sau indirect, provenind de la autoritati publice sau orice alte persoane fizice, in cursul procesului penal.Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat marti ca va emite o Ordonanta de Urgenta de transpunere a directivei daca acest lucru nu va fi facut de catre Parlament. Joi, in Parlament, premierul Mihai Tudose a declarat ca Directiva europeana privind prezumtia de nevinovatie va trebui transpusa "mot-a-mot" in codurile penale din Romania, precizand ca daca Parlamentul nu va face acest lucru in timp util, Guvernul va trebui sa intervina.