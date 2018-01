Attila Korodi: UDMR nu vrea in Guvern

Deputatul UDMR spune ca formatiunea sa este in expectativa: "E prea devreme sa ne asumam o pozitionare. Suntem in expectativa. Vrem sa adunam informatii, sa cunoastem mai bine situatia, sa cunoastem persoanele care vor defini viitoarea echipa guvernamentala si programul, adica ce doresc sa faca fata de programul cu care PSD a castigat alegerile, pentru ca s-a demonstrat ca de fiecare data cand a venit un nou Guvern PSD, au fost ajustari la programul guvernamental. Asa ca ne-am decis foarte clar, asteptam, pentru ca este prea devreme ca sa ne putem exprima obiectiv".Va cere UDMR o intalnire cu premierul desemnat, Viorica Dancila? "Sunt discutii. Daca PSD-ALDE doreste sa aiba un dialog, daca premierul desemnat doreste, atunci da. Probabil se va si intampla in timpul saptamanii viitoare", precizeaza Attila Korodi.Va solicita UDMR intrarea in Guvern? "Nici nu se pune problema si aici chiar inainte sa mergem la Palatul Cotroceni, la intrebarile presei am raspuns foarte ferm: nu doreste UDMR sa guverneze, cu nici o coalitie la ora actuala", declara parlamentarul.