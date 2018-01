Siegfried Muresan, despre dezbaterea privind justitia din Romania din Parlamentul European: "Un semnal clar ca incercarile PSD si ALDE de a controla si slabi justitia nu trec neobservate/ Nu poti sa te transformi intr-un stat mafiot si sa ramai membru al UE"

Dezbaterea, propusa de grupul Verzilor/ Aliantei Libere Europene , va avea loc pe 7 februarie."Parlamentul European va dezbate in urmatoarea sesiune plenara, din februarie, situatia justitiei din Romania ca urmare a incercarilor PSD si ALDE de a slabi justitia. Decizia a fost luata astazi in Parlamentul European la Conferinta presedintilor, compusa din liderii grupurilor politice si presedintele Parlamentului. Este un semnal clar ca incercarile PSD si ALDE de a controla si slabi justitia nu trec neobservate, iar faptul ca Parlamentul European a decis sa dezbata chiar in a doua sesiune plenara din acest an situatia justitiei din Romania arata ingrijorarea serioasa existenta la nivelul Uniunii Europene fata de incercarile de slabire a sistemului de justitie din Romania" a afirmat Muresan."Statul de drept si independenta justitiei reprezinta fundamentul pe care sunt construite democratiilor consolidate din Uniunea Europeana si din NATO. In plus, functionarea statului de drept in fiecare stat membru este esentiala pentru succesul functionarii Uniunii in ansamblul ei. Daca institutiile sunt slabe intr-un stat membru, acest lucru reprezinta un risc pentru cetatenii din toata Uniunea Europeana, un risc de securitate, in primul rand. Legalizarea hotiei in Romania este un risc pentru securitatea cetatenilor europeni in conditiile in care tara noastra participa la libera circulatie a persoanelor, a marfurilor, serviciilor si capitalului din spatiul european.Uniunea Europeana nu permite nicio bresa in sistemul de justitie din nicio tara membra, fiindca ar fi un risc major pentru intreaga Uniune. Nu poti sa te transformi intr-un stat mafiot si sa ramai membru al UE, asta trebuie sa inteleaga grupurile de interese din PSD si ALDE!" a mai afirmat purtatorul de cuvant al PPE.Muresan s-a referit, in acest context, si la desemnarea Vioricai Dancila ca prim-ministru, despre care spuns ca a mintit in Parlamentul European privind situatia creata de Ordonanta 13."Desemnarea drept prim-ministru a unui fost europarlamentar care a aparat in plenul Parlamentului European atacurile la adresa justitiei din Romania reprezinta un motiv suplimentar de ingrijorare. Tot Parlamentul European a auzit-o pe Viorica Dancila mintind cu privire la situatia din Romania la inceputul anului", mai spune eurodeputatul PMP.