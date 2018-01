Oamenii lui Nicusor Dan cer in instanta anularea rezultatului Congresului in care a fost ales noul presedinte USR, Dan Barna

Scandalul a izbucnit cu putin inainte de Congres, cand tabara care i-a ramas fidela lui Nicusor Dan l-a acuzat public pe Dan Barna ca a manipulat procedura de desemnare a delegatilor la Congres pentru a-si asigura victoria. Cum a raspuns noul presedinte al USR, Dan Barna, acestor acuzatii intr-un interviu acordat HotNews.ro dupa Congres.Dan Barna: E destul de simplu. Una dintre caracteristicile democratiei este ca intotdeauna intr-un proces electoral democratic exista o tabara care nu are castig de cauza la respectivul proces, la acest congres in cauza. Colegii care au semnat ieri acea scrisoare semnaleaza niste elemente care factual nu sunt tocmai exacte. Ceea ce s-a intamplat in cadrul pregatirii acestui congres este, sa spun, campania inerenta, lupta politica inerenta unei campanii electorale. Toate deciziile, insa, au fost luate in cadru statutar si in cadrul organelor partidului, alegerile acelea de la Bucuresti mult invocate au fost, s-a solicitat refacerea lor de catre comisia de arbitraj, care in unanimitate, adica opt din opt arbitri, un fel de Curte Constitutionala a USR-ului pot sa spun, au spus ca intr-adevar, incercarea de a elimina reprezentativitatea sectoarelor in cazul delegatilor de la Bucuresti incalca acest principiu, care este fundamental pentru USR. Si-atunci a fost necesara refacerea alegerilor. Adica e un element foarte clar. Iar la Congres au fost 70 la suta dintre delegati, adica nu se pune o problema de legitimitate.DB: Anticipand o astfel de dificultate potentiala, Biroul National a decis, inca din luna iunie, sa respectam exact aceleasi principii care au fost avute in vedere si la Congresul din luna mai, unde a fost ales Nicusor Dan, unde delegatii de la Bucuresti au fost alesi pe acest principiu, ca sectoarele - unde, de fapt, sunt membri, ca nu exista membri la nivelul municipiului - sectoarele sa isi aleaga delegatii. Si exact acest principiu a fost propus de catre Biroul National: sa respectam aceleasi reguli, din moment ce acelea n-au fost contestate. Din pacate, Biroul Municipal a incercat o alta abordare, aceasta cu super-delegatii, pe care Comisia de Arbitraj, perfect statutar, a considerat-o incorecta si a solicitat refacerea alegerilor, care alegeri au generat delegati reprezentativi pentru sectoare, si acesta este un element important de retinut. (Vezi aici interviul integral cu Dan Barna USR a ramas fara lider la 1 iunie 2017, dupa ce Nicusor Dan a demisionat din partid din cauza ca un for de conducere a votat impotriva modificarii Constitutiei in sensul redefinirii familiei ca uniune intre un barbat si o femeie. Nicusor Dan s-a asteptat ca un for superior al partidului sa intoarca decizia, dar acest lucru nu s-a intamplat. Intre timp, a avut loc si un referendum intern, 52,7% dintre membrii Uniunii Salvaţi România au votat pentru o poziţionare a partidului privind iniţiativa de modificare a Constituţiei iniţiată de Coaliţia pentru Familie. Acest rezultat a facut imposibila revenirea lui Nicusor Dan in partid, care declarase ca USR n-ar trebui sa se pronunte pe aceasta tema, insa sustinatorii sai n-au acceptat rezultatele Congresului din 28 octombrie, contenstand in instanta alegerea noului lider.