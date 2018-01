Eckstein-Kovacs Peter, membru UDMR, organizeaza deplasarea maghiarilor care vor sa mearga la protestul din Bucuresti de pe 20 ianuarie

"Vino cu noi. Sambata, 20 ianuarie, vom merge la Bucuresti pentru a proteja statul de drept. Se aduna mai multi nori negri: declaratiile primului ministru arata ca atacul asupra justitiei si a statului de drept continua din plin" se arata in postarea acestuia.El face cunoscute si detalii organizatorice - cei care vor sa se inscrie o pot face joi si vineri, costul deplasarii este de circa 100 lei, iar plecarea se va face de la Casa tranzit din Cluj.Amintim ca parlamentarii UDMR au votat legile justitiei. Eckstein-Kovacs Peter a declarat in luna decembrie anul trecut, intr-un interviu pentru Hotnews.r o, ca UDMR nu ar trebui sa sprijine in Parlament modificarile la legile justitiei si acuza faptul ca liderii Uniunii ar fi facut un troc cu PSD si ALDE.