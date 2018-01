Liviu Pop, despre ramanerea sa in Guvern: Nu sunt in Guvernul Romaniei pe persoana fizica; am venit politic, voi pleca politic atunci cand CEx-ul va decide

Odata cu desemnarea Vioricai Dancila pentru postul de premier, au aparut in spatiul public speculatii privind componenta noului Executiv, care ar urma in primul rand ca-i excluda pe ministrii care si-au exprimat explicit sustinerea fata de Mihai Tudose sau au fost considerati apropiati ai acestuia - Felix Stroe, Marius Nica, Mircea Titus Dobre, Lucian Romascanu - dar si a altora, printre care Florian Bodog sau Liviu Pop, care ar putea fi inlocuit de Ecaterina Andronescu."CEx-ul va decide. Nu sunt in Guvernul Romaniei pe persoana fizica. Am venit politic, voi pleca politic atunci cand CEx-ul va decide. Nu am nicio emotie din punctul asta de vedere. Important este ca programul de guvernare sa continue pe zona de educatie asa cum ne-am angajat in fata electoratului", a declarat Liviu Pop.Intrebat daca schimbarea sa din functie nu va avea ca rezultat chiar blocarea masurilor din Educatie, Pop a subliniat ca programul de guvernare este foarte bun, dar poate fi imbunatatit."Avem un program de guvernare foarte bun, dar sunt convins ca poate fi imbunatatit. O sa avem si formula de imbunatatire catre urmatorul Guvern. Eu am spus, nu au votat cetatenii in decembrie Liviu Pop la Minsiterul Educatiei. Au votat un program de guvernare", a mai spus Pop.