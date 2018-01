Politic Show: Presa interna despre desemnarea premierul Dancila: Ionannis a facut desemnarea fara sa schiteze nici cel mai vag gest de rezistenta; Cine vor fi ministrii din Guvernul Dancila. Lista scurta pentru Palatul Victoria; Viorica Dancila in PE: 72% participare, venituri intre 8.020 - 19.586 euro lunar

"Sunt convins ca niciodata Parlamentul nu ar fi votat caderea a doua guverne si intrarea in alegeri anticipate. Din pacate, presedintele a ales cea mai comoda solutie pentru domnia sa desemnand-o pe teleormaneanca Viorica Vasilica Dancila, spre bucuria lui Daddy. Oare sa fie dragostea de la Grivco de vina?", scrie Traian Basescu pe pagina sa de Facebook, potrivit Romania libera ". Intrebarea este: O fi gospodina doamna Viorica Vasilica Dancila? Eu nu stiu. Domnul Iohannis a ales, asa cum observam zilele trecute, solutia pragmatica, solutia de interes personal a sa desemnand-o pe doamna Dancila, in ideea ca PSD se va compromite si mai mult la guvernare cu un asemenea premier, potrivit stirileprotv.ro . A"Prietenii" vicleni ai PSD, care se asteptau ca luptele din Comitetul Executiv sa fie atat de intense incat sa apara un nou UNPR, au de ce sa fie furiosi, deoarece partidul a ramas unit, chiar daca unii au pierdut si altii au castigat, conform Agerpres . Desi in discursul sau a aratat ca a luat in calcul nu doar optiunile politicienilor, ci si opinia societatii, exprimata inclusiv pe retelele de socializare, presedintele Ionannis a facut desemnarea fara sa schiteze nici cel mai vag gest de rezistenta, scrie Adevarul . Pe Dancila n-o recomanda nimic altceva pentru functia de premier, nu e nici macar provenita din administratie ca Shhaideh, nu are habar de economie, cum mai avea, cit de cat, Tudose, nu are umbra de personalitate. A fost si va fi o executanta. E perfecta pentru Dragnea si partid, scrie Andreea Pora in Revista 22. Pana in acest moment, pare cert ca Olguta Vasilescu va continua la ministerul Muncii, Carmen Dan la ministerul Afacerilor Interne, Mihai Fifor la Aparare, Petre Daea la Agricultura, Paul Stanescu la Dezvoltare, care va fi, cel mai probabil, si vicepremier, dar si Tudorel Toader la Justitie. Pe de alta parte, ALDE, care a detinut patru portofolii ￯ Externe, Mediu, Energie si Relatia cu Parlamentul, si le va pastra, potrivit gandul.info. Indepartarea lui Tudose va fi o buna ocazie pentru Liviu Dragnea, liderul PSD, de a se debarasa de ministrii cu o imagine foarte proasta, dar si pentru indepartarea celor care devenit indezirabili dupa ce au fost solidari cu fostul premier. Actualul ministru, Liviu Pop, va fi inlocuit de vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu, rasplatita astfel pentru renuntarea la cursa pentru fotoliul de premier. La Sanatate, actualul ministru, Florian Bodog, ar urma sa fie inlocuit de fosta deputata Rodica Nassar, scrie Revista 22. Potrivit site-ului integritywatch.eu, care monitorizeaza activitatea oficialilor de la Bruxelles, Viorica Dancila castiga de la Parlamentul European intre 8.020 - si 19,586 - pe luna, in functie de diurne/deplasari. In privinta venitului, acesta consta in salariu si o categorie de venit declarata de tip 4 (intre 5.001 si 10.000 brut lunar), potrivit declaratia privind interesele financiare, publicata pe site-ul Parlamentului European, potrivit EurActiv.ro.