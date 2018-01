Ciolos, scrisoare pentru sustinatori: Coalitia PSD-Alde a primit a treia sansa dupa ce nu a incercat macar sa-si inteleaga greselile/ Haideti sa inlocuim dezamagirea si frustrarea cu altceva

​Dacian Ciolos a trimis in aceasta seara un mesaj celor peste 40.000 de sustinatori din Platforma Romania 100 in care isi indeamna sustinatorii sa inlocuiasca dezamagirea si frustrarea cu promisiunea ca "noi, fiecare dintre noi, vom face altfel, ca vom reusi sa propunem solutii care sa fie acceptate si sprijinite de societate." "La viitoarele alegeri trebuie sa fim vocea decentei, normalitatii si sperantei. Altfel, fiecare astfel de guvernare ratata este o sansa in minus pentru o existenta si o evolutie normala a noastra, ca tara si societate.", a scris pe Facebook Ciolos.





"Am trimis in aceasta seara un mesaj celor peste 40.000 de sustinatori din Platforma Romania 100, un mesaj la fel de potrivit pentru fiecare dintre dumneavoastra care doriti sa veniti impreuna cu noi:

Dragi prieteni,

Coalitia PSD-ALDE a primit in aceasta seara nu a doua, ci a treia sansa, dupa ce nu a facut nici macar un minim efort pentru a-si intelege greselile. Exista o logica a democratiei care, din pacate, pare sa nu se mai aplice in cazul acestor doua partide.

Cred ca deceptia noastra pentru astfel de situatii trebuie transformata in capacitatea noastra de a oferi o alternativa, prin fapte.

Haideti sa inlocuim dezamagirea si frustrarea cu altceva: cu promisiunea ca noi, fiecare dintre noi, vom face altfel, ca vom reusi sa propunem solutii care sa fie acceptate si sprijinite de societate.

La viitoarele alegeri trebuie sa fim vocea decentei, normalitatii si sperantei. Altfel, fiecare astfel de guvernare ratata este o sansa in minus pentru o existenta si o evolutie normala a noastra, ca tara si societate.

Ne avem unii pe altii. Nu suntem putini si nici neputinciosi. Vom rezista si vom construi o alternativa reala. Impreuna!"