Raluca Turcan: PNL va vota impotriva celui de-al treilea guvern PSD-ALDE

Raluca Turcan a reactionat miercuri seara, intr-o postare pe pagina sa de Facebook , fata de decizia presedintelui Klaus Iohannnis de a o desemna pe Viorica Dancila, propunerea PSD, in functia de prim-ministru.Mesajul postat de Raluca Turcan:"Premierul desemnat este oglinda perfecta a ofertei PSD-ALDE pentru Romania. PSD si ALDE au propus 4 premieri intr-un singur an. Si-au dat jos propriile guverne, s-au luptat intre ei, au sustinut oameni slabi si vulnerabili, au ignorat asteptarile a milioane de oameni.Trebuie ca acesti iresponsabili sa plateasca un pret mare pentru ce au facut din Romania si cu totii, cei carora ne pasa, sa tragem niste invataminte:- Politica de calitate inseamna vot pentru oameni responsabili si profesionisti;- Inlaturarea PSD presupune prezenta la vot si VOT pentru formule politice viabile.PNL va vota impotriva celui de-al treilea guvern PSD-ALDE. Si-i va sanctiona la fiecare abatere. In plus, avem mult de munca in partid, in Parlament, sa ne consolidam ca unica alternativa la PSD, pregatita sa ofere un act de guvernare de calitate si in interes public.Toata tara poate sa vada, sa inteleaga, sa simta ca obiectivul PSD-ALDE a fost, de la bun inceput, scaparea hotilor.Eu cred ca niciun om normal nu mai poate crede ca tara are un viitor fara reducerea coruptiei si a hotiei. Iar PSD si ALDE sunt incapabile sa ofere acest lucru. Ei lucreaza doar pentru hotii aflati intre ei sau in siajul lor."