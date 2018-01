USR, critici fata de Iohannis: "Viorica Dancila premier, o noua insulta la adresa romanilor. Este regretabil ca presedintele Iohannis a ratat sansa de a limita dezastrul produs de PSD"

"USR constata ca singurul criteriu de alegere a premierului la PSD este obedienta fata de liderul suprem si satisfacerea intereselor acestuia de a scapa de justitie si de a-si mentine averea. Anul trecut, Viorica Dancila s-a remarcat ca o sustinatoare inflacarata a OUG 13 si a tuturor modificarilor legilor justitiei, prin declaratii si scrisori in Parlamentul European, legate de protestele civice", se arata in comunicat."Romania avea nevoie de un premier din afara coalitiei toxice PSD-ALDE care sa guverneze pentru interesele cetatenilor si pentru prosperitatea tarii. Presedintele a avut o sansa si a decis sa o dea PSD-ului", a declarat presedintele USR Dan Barna, citat in comunicat.USR sustine ca "este regretabil ca Presedintele Johannis a ratat sansa de a limita dezastrul produs de PSD, a ratat sansa de a-si folosi atributiile constitutionale legitime de a desemna un premier decent. O alta sansa pentru PSD inseamna ca Romania ramane din pacate si in perioada urmatoare prada capriciilor medievale ale unui Liviu Dragnea care ne impinge cu fiecare zi mai departe de Europa."