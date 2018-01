Liviu Dragnea, declaratii impreuna cu premierul desemnat Viorica Dancila: Am incredere in dumneaei, este o doamna decenta, agreabila si foarte competenta / Presedintele a ales stabilitatea

Am incredere in dumneaei, este o doamna decenta, agreabila si foarte competenta / Presedintele a ales stabilitatea

Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna Dancila premier

Presedintele a ales stabilitatea, in ciuda presiunilor partidelor din opozitie

Ii multumim pentru asta si apreciem in mod deosebit. Intrarea intr-o criza politica ar fi fost un lucru grav si presedintele a vrut sa evite asta

Vom convoca Parlamentul in sesiune extraordinara, comprimand cat ne permite Constitutia, regulamentele, astfel incat pe 29 ianuarie sa avem votul de investitura

Luni va fi convocat CEX-ul PSD, pentru a incepe discutiile privind componenta noului cabinet

"Am incredere in dumneaei, pentru ca e o doamna decenta, agreabila si foarte competenta", a afirmat Dragnea.La randul sau, Viorica Dancila a afirmat ca prioritatile sunt "punerea in practica a programului de guvernare, sa tratam asa cum trebuie 2018, anul Centenarului, si sa pregatim preluarea Presedintiei europene". Presedintele Klaus Iohannis a anuntat anterior ca a decis sa o desemneze pe Viorica Dancila, nominalizata de PSD, pentru functia de prim-ministru , invocand Constitutia, deciziile Curtii Constitutionale si "aritmetica parlamentara". Declaratiile vin la finalul consultarilor pe care seful statului le-a avut cu partidele parlamentare , dupa ce coalitia PSD-ALDE a propus-o pe Viorica Dancila pentru a ocupa functia de prim-ministru.

Astept sa avem votul in Parlament, pentru ca pentru noi este importanta punerea in practica a programului de guvernare, sa tratam asa cum trebuie 2018, anul Centenarului, si sa pregatim preluarea Presedintiei europene

