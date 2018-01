VIDEO Klaus Iohannis: Am decis sa dau PSD inca o sansa si sa desemnez persoana propusa de ei, pe Viorica Dancila

Am ascultat foarte multe opinii legate de formarea noului Guvern, de desemnarea premierului



-

Azi toata ziua am ascultat opiniile si argumentele politicienilor dar am reusit ieri, aseara, azi, intre intalniri sa ascult si opiniile oamenilor simpli, sa citesc mesaje inclusiv pe retele de socializare





- Sunt foarte multe opinii si foarte multe argumente



-

Sunt argumente definite de politica partidelor, evident, de politica interna a Romaniei, legate de politica externa si de securitate a Romaniei



-

Am ascultat si am citit cu atentie toate aceste opinii si argumente si le-am cantarit



-

Fiindca acum trebuie sa decid.

Dar ce fel de decizie e aceasta pe care trebuie sa o iau?



-

In primul rand, aceasta decizie trebuie sa fie conforma cu Constitutia si cu deciziile CCR in materie de desemnare



-

Si aici argumentul cel mai puternic este aritmetica parlamentara



-

In Parlament, dupa consultari, imi e foarte clar : PSD dispune de o majoritate



-

Si atunci cantarind toate argumentele, tinand cont de situatia concreta din Parlament, am decis sa dau PSD-ului inca o sansa si sa desemnez persoana propusa de PSD,

pe doamna Dancila



- Dar

acum PSD trebuie sa performeze





- Romanii au mari asteptari, si eu am mari asteptari



- PSD a promis si in campania electorala, si dupa campanie, lucruri importante

- PSD a promis salarii, pensii, scoli, manuale, spitale, infrastructura, dar pana acum prea putin s-a realizat. Acum PSD trebuie sa dovedeasca ca ce a promis face



Acum primesc sansa de a dovedi ca stiu ce vor si stiu cum se face



-

In continuare invit pe toti cei implicati in procedura sa se mobilizeze si sa lucreze repede si bine



-

E posibil ca pana la 1 februarie intreaga procedura sa fie finalizata si noul guvern sa se apuce de treaba si sa rezolve problemele mai degraba decat sa le incurce

Reamintim ca PSD a decis sa o nominalizeze pe Viorica Dancila pentru conducerea guvernului, dupa ce conducerea social-democratilor a fortat demisia lui Mihai Tudose. Este al treilea premier propus de PSD dupa castigarea alegerilor parlamentare din iarna anului 2016, dupa Sorin Grindeanu, demis de PSD-ALDE prin motiune de cenzura, si Mihai Tudose.Urmareste aici declaratiile VIDEO:Urmareste aici declaratiile LIVE TEXT:- Avem, la un an de la alegerile parlamentare, castigate de PSD, doua guverne PSD esuate