Traian Basescu a venit cu doua propuneri de premier la Cotroceni - Siegfried Muresan si Eugen Tomac: Plec de la premisa cinstita si limpede ca Parlamentul nu va risca sa pice doua guverne

Dupa ce a criticat "proasta guvernare" asigurata de Sorin Grindeanu si de Mihai Tudose, Basescu a argumentat ca nu exista "niciun motiv ca despre guvernele PSD - ALDE sa se poata spune ca se justifica mentinerea lor la guvernare".In opinia sa, "guvernele Grindeanu si Tudose sunt desprinse de realitatile UE si asa este si PSD", singura preocupare fiind asigurarea puterii lui "Daddy, elementul central al politicilor guvernamentale ale Romaniei"."Am sustinut in fata presedintelui ca PSD nu merita si nu trebuie sa guverneze", a spus Traian Basescu.Potrivit acestuia, a doua varianta de premier "nu mai are cum sa cada": "Uitati-va la PSD, ii vedeti cu pofta sa plece intr-o noua campanie? Ca de altfel si PNL, PMP, toata lumea".Prima propunere, europarlamentarul Siegfried Muresan, "spre deosebire de doamna din ... Videle nu?, doamna Dancila, de la Videle, are doua mandate si nu s-a auzit de domnia sa prin PE" - In schimb, Muresan a fost negociatorul bugetului UE pentru 2018, vorbeste 4 limbi straine si are o puternica sustinere in Partidul Popular European, unde este purtator de cuvant.A doua propunere este legata si de centenarul Unirii, Eugen Tomac.Pentru construirea majoritatii parlamentare, Traian Basescu mizeaza pe toate partidele de opozitie minoritatile, dar nu exclude "posibilitatea ca mare parte din nemultumitii de Daddy sa aiba alte optiuni la vot in Parlament la a doua incercare de formare a guvernului"."Plec de la premisa cinstita si limpede ca Parlamentul nu va risca sa pice doua guverne", a subliniat Basescu, care sustine ca in cine nu ca in "PSD au aparut fisuri e copil".Fostul presedinte nu exclude nici posibilitatea unui "exod catre independenti" al parlamentarilor PSD-isti.Alegerea candidatului pentru functia de premier este insa "dreptul presedintelui", a precizat Basescu, care a notat ca "problema e daca realizeaza ca acest partid e inapt pentru guvernare".Traian Basescu nu este ingrijoarat nici de o evantuala incercare de suspendare a lui Klaus Iohannis: "Daca PSD vrea sa il faca presedinte pentru al doilea mandat de pe acum nu pot sa faca decat o suspendare".Intrebat de ziaristi de ce nu s-a propus pe el prim ministru, Traian Basescu a raspuns, razand: "Tot cel mai bun am ramas".Ziaristii l-au chestionat si daca i-a lipsit Palatul Cotroceni. "Nu, asta va garantez ca nu mi-a lipsit", a raspuns el.