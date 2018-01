VIDEO Cum vorbeste Viorica Dancila in engleza. Discurs sustinut la Bruxelles in 2017

De remarcat si o declaratie in limba romana a Vioricai Dancila, la finalul discursului in limba engleza: "Am participat la acest eveniment care cauta sa promoveze cultura din lumea tarilor din Golf si cred ca este un lucru foarte important, deoarece cred ca cultura este cel mai important liant intre tari. Cred ca orice pierdere culturala, indiferent de tara, este o pierdere pentru noi toti si de aceea trebuie promovata si sustinuta".Viorica Dancila este europarlamentar de noua ani.Din CV-ul oficial al Vioricai Dancila, publicat pe site-ul Parlamentului European, lipseste orice referire la limbile straine cunoscute.------------