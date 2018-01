Socialistii moldoveni cer din nou ca Traian Basescu sa fie declarat persona non-grata in Republica Moldova: "Actiunile lui sunt un act de agresiune"

"Nu este pentru prima data cand fostul presedinte al Romaniei si-a permis sa faca declaratii care ameninta statalitatea Republicii Moldova. In acest sens, este ingrijorator faptul ca nicio institutie de stat a Republicii Moldova, cu exceptia Presedintiei Republicii Moldova, nu a emis o declaratie oficiala in aceasta privinta", se arata in comunicatul difuzat de PSRM."Solicitam ca Traian Basescu sa fie declarat persona non-grata pe teritoriul Republicii Moldova. Cerem, de asemenea, interzicerea activitatilor tuturor partidelor si miscarilor unioniste pe teritoriul tarii noastre", mai spun socialistii.PSRM mai sustine in comunicat ca: "Vrem sa vedem tara vecina ca stat prietenos. Cu toate acestea, respingerea persistenta si pe termen lung a semnarii Tratatului Politic de baza cu Republica Moldova provoaca nedumerire, ceea ce demonstreaza refuzul Bucurestiului de a recunoaste granita de stat de-a lungul raului Prut si provoaca o suspiciune logica privind prezenta planurilor agresive de expansiune impotriva Republicii Moldova de catre conducerea Romaniei".