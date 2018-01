Catalin Ivan: Reactiile europarlamentarilor la nominalizarea Viorica Dancila, perplexitate si amuzament / Este vorba despre incompetenta severa

"Am inteles ca au fost mintiti membrii Comitetului Executiv National si li s-a prezentat anvergura europeana a doamnei Viorica Dancila, respectul de care aceasta se bucura in randul colegilor etc.Discutand cu multi colegi din parlament, va pot rezuma reactiile lor in doua cuvinte: perplexitate si amuzament", a scris acesta, pe Facebook.Inainte de nominalizarea acesteia, Catalin Ivan isi exprima speranta ca zvonul sa nu devina realitate, tot intr-o postare pe Facebook, vorbind despre "incompetenta severa"."Vad ca se vehiculeaza numele Vioricai Dancila pentru functia de premier. Sper din tot sufletul meu de roman sa nu fie adevarat. Lucrez de mai bine de opt ani cu Viorica Dancila in Parlamentul European. Singura calitate care ar recomanda-o pentru aceasta functie este obedienta oarba fata de Dragnea.Sper inca sa fie o gluma. Nu cred ca a ajuns PSD chiar asa de jos. Refuz sa cred.Ca o completare... nu sunt nici pe departe misogin. Nu are legatura cu faptul ca este femeie. Sunt tata de trei fete. Este vorba despre incompetenta severa", scria acesta.