Consultari la Cotroceni. PSD si ALDE au adus semnaturile parlamentarilor care o sustin pe Dancila, PNL si USR nu au propus premieri, Basescu i-a propus pe Siegfried Muresan si Eugen Tomac

Liderul USR a spus ca este o miza pentru Romania numirea unui premier non-PSD si ca formatiunea sa va sustine un astfel de prim-ministru cu patru conditii: daca va sustine anularea modificarilor din comisia Iordache, revenirea la alegerea primarilor in doua tururi, amendarea legislatiei fiscale si principiul “fara penali in functii publice”.



Nominalizarea unui nou premier PSD nu ar face decat sa deschida pariurile privind momentul cand va fi urmatoarea criza, a adaugat el.

La Palatul Cotroceni au avut loc miercuri de la ora 12.00 consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu partidele parlamentare. Delegatia PSD-ALDE a fost condusa de Liviu Dragnea, lipsind insa Calin Popescu Tariceanu. Coalitia a propus-o oficial pe Viorica Dancila ca premier si a prezentat un tabel cu semnaturile parlamentarilor care o sustin. Ludovic Orban (PNL) si Dan barna (USR) au anuntat ca nu au avansat propuneri de premier, dar sustin eventuale alegeri anticipate. Traian Basescu (PMP) a respins posibilitatea anticipatelor, calificand-o drept nerealista, si a prezentat doua propuneri de premier: europarlamentarul Siegfried Muresan si Eugen Tomac. Kelemen Hunor (UDMR) a respins si el posibilitatea de anticipate.Presedintele Klaus Iohannis e asteptat sa aiba astazi o intalnire cu Viorica Dancila, propusa premier de coalitia PSD-ALDE, potrivit unor surse politice. Tot astazi, la ora 15.30, Iohannis va sustine o declaratie de presa la care ar putea anunta decizia privind nominalizarea unui candidat pentru postul de premier.Kelemen Hunor (UDMR): Nu cred ca se poate ajunge la anticipate / Aritmetic PSD-ALDE are majoritate, nu s-a schimbat nimicKelemen Hunor a declarat, dupa consultarile cu presedintele Iohannis, ca guvernarea "e responsabilitatea celor care au castigat alegerile in 2016, acest lucru nu il poate comenta nimeni".Liderul UDMR a afirmat ca "nu se poate ajunge la anticipate" iar acest lucru "e doar un vis" in conditiile in care, "aritmetic, PSD-ALDE are majoritate, nu s-a schimbat nimic in ultimul an si probabil ca acest argument e unul puternic cand se ia o decizie".Singura varianta de aparitie a unei alte majoritati ar fi ca PSD sa se rupa, a comentat acesta, la intrebarile presei. Insa "a doua zi dupa alegeri am auzit ca se rupe, ca se duc unii in dreapta, altii in stanga" iar acest lucru nu s-a intamplat, a subliniat el.Kelemen Hunor a mentionat ca nu o cunoaste pe Viorica Dancila, nu stie "ce gandeste, ce doreste, ce are de gand sa faca in aceasta functie"."Nu avem prejudecati, de aceea nu spunem nu, dar nu o cunoastem si nu putem spune da. Daca presedintele o va accepta vom avea o discutie cu doamna Dancila si vom vedea ce spune, care va fi lista ministrilor, cu ce program de guvernare vine", a subliniat el.Daca PSD doreste voturile UDMR, "probabil ca va cere o intalnire", a adaugat Kelemen Hunor, adaugand ca Viorica Dancila a fost prima persoana care "a luat distanta" dupa declaratia lui Mihai Tudose legata de steagurile Tinutului Secuiesc.Traian Basescu s-a prezentat cu doua propuneri de premier la Palatul Cotroceni - Siegfried Muresan si Eugen Tomac - afirmand ca, daca prima varianta va fi respinsa de Parlament, a doua va trece cu siguranta, deoarece niciun parlamentar nu doreste alegeri anticipateA intrat si delegatia UDMR - presedintele Kelemen Hunor, liderii grupurilor parlamentare Cseke Attila si Attila Korodi.Dan Barna, presedintele USR, a spus dupa consultarile cu seful statului ca Uniunea a "accentuat faptul ca solutia decenta este cea a alegerilor anticipate". "Presedintele a fost de acord ca ajungerea la anticipate este destul de dificila", a adaugat insa Barna.Potrivit lui Barna, Iohannis a spus ca a ramas dechis la toate posibilitatile si analizeaza care este cea mai buna decizie.Incep consultarile cu delegatia PMP, formata din: Traian Basescu, Valeriu Steriu, Eugen Tomac, Dorin Badulescu si Catalina Bozianu.A ajuns si delegatia USR, formata din presedintele Dan Barna, senatorii Vlad Alexandrescu si Florina Presada, Elek Levente si deputatul Ionut Mosteanu.Delegatia PNL a iesit de la consultari. "Sunt convins ca presedintele este in fata unei decizii extrem de dificile, in care trebuie sa aleaga intre doua rele" , a declarat Ludovic Orban. I-am spus ca din punctul nostru de vedere anticipatele sunt cea mai buna solutie, a spus liderul liberal, argumentand ca optiunile populatie de stazi nu mai nicio legatura cu cele exprimate in alegerile trecut.Potrivit acestuia, liberalii i-au prezentat presedintelui pozitia PNL, aceea de a nu participa la nicio formula de guvernare in care este prezent PSD si de a vota impotriva oricarui guvern in care sunt si social-democratii.“L-am informat pe presedinte ca PNL, in cazul in care i se va solicita, isi poate asuma raspunderea de a demara negocieri pentru formarea unei majoritati parlamentarecare sa sprijine un guvern fara PSD. PNL nu fuge de raspunderea guvernarii, daca ni se solicita suntem dispusi sa ne asumam incercarea de a forma un guvern fara PSD”, a adaugat OrbanDelegatia PNL a ajuns la Palatul Cotroceni. Din delegatie fac parte Ludovic Orban, prim-vicepresedintii Iulian Dumitrescu si Raluca Turcan, secretarul general Robert Sighiartau si Vlad Nistor"I-am prezentat presedintelui in mod oficial si direct propunerea noastra, in persoana doamnei Viorica Dancila i-am prezentat si procedura prin care a fost desemnata ca si propunere in cadrul PSD. Colegul nostru Daniel Chitoiu i-a informat pe presedinte ca azi dimineata ALDE, in forul statutar, a decis sa o sustina.I-am prezentat un tabel cu semnaturi de la parlamentarii PSD-ALDE care o sustin. Nu l-am lasat acolo, nici nu a dorit presedintele, dar ca sa il asiguram ca nu exista nicio problema in majoritatea parlamentara.I-am prenzentat argumentele: experienta bogata in Parlamentul European si o relatie buna cu membrii Comisiei Europene, obiectivele si pregatirea serioasa pentru preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene anul viitor, indicatorii macroeconomici importanti, nedepasirea deficitului, masurile sociale cu privire la salarii si pensii, masurile fiscale care sunt prevazute in programul de guvernare si de asemenea calitatile umane pe care le are Viorica Dancila o doamna neconflictuala, deschisa dialogului, relatii bune cu absolut toata lumea.Vrea sa aiba o comunicare corecta, decenta. Relatie institutionala corecta.Angajamentul dnei Dancila de a recupera anumite intarzieri pentru centenarul Marii Uniri.Presedintele Romaniei a luat act, ne-a transmis ca doreste sa nu se preglungeasca aceasta situatie si sa avem un guvern cat mai repede.Va lua o decizie dupa ce se va consulta cu celelalte partide. Noi speram sa accepte propunerea, suntem pregatiti sa convocam Parlamentul in sesiune extraordinara, sa audiem ministri si sa votam guvernul in ansamblu.Daca este posibil sa aiba o discutie, daca se va gandi sa o accepte este obligatoriu sa aiba o discutie si sa ii puna intrebari.Intrebari:Daca nu o va accepta…Nu discutam despre asta, noi avem nu convingerea, speranta ca sunt suficiente argumente sa o accepte.Si noi suntem (setati) pe stabilitate si nu avem niciun motiv real sa credem ca presedintele Romaniei o va respinge, si atunci nu discutam de alte planuri.Despre faptul ca anuntase ca nu va mai merge la Cotroceni…Viata bate filmul si era incorect din partea mea sa nu vin sa prezint eu propunerea presedintelui Romaniei.Despre UDMRAm avut o discutie cu dl Kelemen Hunor dupa CEx, i-am spus despre doamna Dancila, daca o va sustine va exista o relatie buna si deschisa intre UDMR si Guvern asa cum se intampla in Parlament. In principiu nu au nimic impotriva dnei Viorica Dancila care sa ii faca sa nu o sustina dar o sa ia o decizie intr-un for statutar. Faptul ca nu au avut din start niciun motiv de respingere…Ce limbi straine stie doamna Dancila, din cv ul dansei nu ne putem da seama?Engleza si franceza.Despre consilierul ei care este inculpata in dosarul in care este inculpat si Dragnea:Habar nu am avut despre asta.Ce v-a spus presedintele?Presedintele isi doreste de la guvern ceea ce ne dorim si noi, sa nu fie inselate asteptarile romanilor care au votat programul de guvernare. "Programul consultarilor:Ora 12:00 - Partidul Social Democrat (PSD) si Alianta Liberalilor si Democratilor (ALDE);Ora 13:00 - Partidul National Liberal (PNL);Ora 14:00 - Uniunea Salvati Romania (USR).PSD a propus si votat marti ca Viorica Dancila sa fie noul premier. Ea are 54 de ani si este europarlamentar PSD din anul 2009. Dancila detine, din anul 2015, si functia de presedinte al Organizatiei Femeilor Social-Democrate.