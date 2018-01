Un detaliu lipsa din cariera Vioricai Dancila: a pierdut in 2004 alegerile la primaria Videle cand Guvernul Nastase era la putere iar Dragnea conducea CJ Teleorman. Cine a invins-o?

Lucian Militaru Foto: Camera Deputatilor

, Viorica Dancila scrie la cariera profesionala ca a fost consilier local in Primaria Videle intre 2004 si 2008, dar nu mentioneaza faptul ca a candidat la primarie si a pierdut. Potrivit datelor Autoritatii Nationale Permanente , PSD a castigat in 2004 in judetul Teleorman 57 de localitati din 97.Vorica Dancila a pierdut alegerile in 2004 in fata lui Lucian Militaru, care este, potrivit presei locale, varul lui Adrian Videanu, unul dintre liderii influenti ai PD la vremea respectiva, originar tot din Videle. Potrivit Adevarul.ro , Lucian Militaru a fost timp de 12 ani primar in Videle si presedinte al organizatiei locale a PDL, insa in 2016 a trecut la ALDE dupa ce a intrat in Parlament pe listele PNL.Viorica Dancila l-a acuzat in campania pentru europarlamentare din 2009 pe Lucian Militaru, pe atunci primar in Videle, ca ar fi agresat-o fizic impreuna cu doi dintre insotitorii acestuia. Potrivit Antena 3, Dancila a declarat atunci că unul dintre cei doi însoţitori ai primarului ar fi lovit-o."În timp ce discutam, din maşină a coborât un membru PD-L, Niţu Cristian, care, de cum a ieşit, a început un limbaj foarte violent, s-a repezit la unul dintre oamenii care mă însoţeau. După ce a terminat o altercaţie cu respectivul, s-a întors spre mine şi m-a lovit. Sub ochii primarului", susţine Dăncilă.Întrebată ce reacţie a avut primarul din Videle, europarlamentarul a declarat că acesta neagă incidentul. "Cu toate că se vede semnul loviturii, domnul primar susţine că nici măcar nu m-a lovit. De fapt, nici nu mă aşteptam la o altă atitudine din partea sa", a mai spus Viorica Dăncilă.Viorica Dancila a devenit europarlamentar la 21 ianuarie 2009, ca urmare a părăsirii de către Titus Corlăţean şi Cătălin Nechifor a Parlamentului European pentru mandatul de parlamentari naţionali. Altfel spus, Dancila a intrat prima data in Parlamentul European de pe loc neeligibil, ca urmare a faptului ca cei pusi pe lista pe locuri eligibile au renuntat la mandat pentru posturi in tara.