Consultari miercuri la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier

Consultarile vor incepe la ora 12:00, iar rerezentantii partidelor vor intra la Cotroceni in urmatoarea ordine: PSD-ALDE, PNL, USR, PMP, UDMR, grupul minoritatilor nationale."Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis marti, 16 ianuarie a.c., o scrisoare presedintilor partidelor si formatiunilor politice reprezentate in Parlamentul Romaniei, prin care ii invita la consultari, la Palatul Cotroceni, in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de Prim-ministru. Fiecare delegatie poate fi formata din maximum 5 persoane", arata Administratia Prezidentiala, intr-un comunicat.Programul consultarilor:Ora 12:00 - Partidul Social Democrat (PSD) si Alianta Liberalilor si Democratilor (ALDE);Ora 13:00 - Partidul National Liberal (PNL);Ora 14:00 - Uniunea Salvati Romania (USR).PSD a propus si votat marti ca Viorica Dancila sa fie noul premier. Ea are 54 de ani si este europarlamentar PSD din anul 2009. Dancila detine, din anul 2015, si functia de presedinte al Organizatiei Femeilor Social-Democrate.