Consilierul ministrului Carmen Dan isi anunta demisia dupa ce numele lui a aparut in scandalul politistului pedofil

Valentin Riciu, consilierul ministrului Carmen Dan, a demisionat dupa ce numele lui a aparut in scandalul politistului pedofil."Astazi am decis sa-mi incetez activitatea la cabinetul ministrului afacerilor interne. Nu pentru ca situatia mea juridica s-ar fi schimbat cu ceva. Dupa cum am precizat, nu am fost informat despre vreo acuzatie penala, iar comunicatul public al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este lamuritor. Am discutat astazi cu ministrul si decizia aceasta este. Nu am pretentia de a fi exemplu pentru cineva, dar asa vad eu ca politist responsabilitatea.", a declarat Riciu pe contul sau de Facebook Procurorii Parchetului General au decis sa verifice modul in care si-au facut treaba procurorii de la Parchetul Judecatoriei Sectorului 3, unde sunt doua dosare pe numele lui Valentin Riciu, si cei de la Parchetul Judecatoriei Sectorului 4.In prezent consilieru al ministrului de Interne, Carmen Dan, Valentin Riciu este cercetat in trei dosare penale pentru abuz in serviciu, inselaciune si ultraj.Prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a dispus efectuarea unui control cu privire la modul in care parchetele competente au instrumentat trei dosare penale avand ca obiect cercetarea agentului sef principal de politie Riciu Valentin, in prezent consilier al ministrului afacerilor interne, pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune (art. 244 Cod penal), ultraj (art .257 alin. (2) Cod penal) si abuz in serviciu (art. 297 Cod penal).Controlul a constat in verificarea celor trei cauze sub aspectul respectarii normelor procedurale care reglementeaza activitatea de urmarire penala, precum si a ritmicitatii efectuarii actelor de cercetare.In urma verificarilor efectuate a rezultat ca, in dosarele aflate pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 3 Bucuresti, procedurile s-au prelungit nejustificat, in cele doua cauze nefiind efectuate acte de urmarire penala cu celeritate, ambele fiind repartizate pentru cercetari lucratorilor de politie din cadrul Brigazii Rutiere - Biroul control intern. In dosarul aflat in instrumentarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 4 Bucuresti, procurorul de caz a dispus masurile necesare efectuarii cu celeritate a actelor de urmarire penala, delegand in acest sens lucratorii de politie din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Brigada Rutiera, Biroul control intern. Totodata, constatand neefectuarea in termen a actelor dispuse, procurorul de caz a intervenit prompt, dispunand noi masuri si stabilind un nou termen de efectuare a cercetarilor.Avand in vedere cele mentionate anterior, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus urmatoarele masuri:Sesizarea Inspectiei Judiciare in vederea efectuarii verificarilor prealabile ce se impun sub aspectul prelungirii nejustificate a procedurilor in cele doua dosare ale Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 3 Bucuresti, pentru a se stabili eventuala existenta a indiciilor savarsirii vreunei abateri disciplinare din cele prev. de art. 99 lit. h) si t) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor.Efectuarea de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Serviciul de indrumare si control a unui control tematic avand ca obiectiv verificarea modului de exercitare de catre procurorii de la parchetele competente a activitatii de supraveghere a cercetarilor penale efectuate de catre lucratori de politie judiciara din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Brigada Rutiera, Biroul control intern.