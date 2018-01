Acuzatii USR: Asistenta europarlamentara a Vioricai Dancila, trimisa in judecata in dosarul lui Dragnea cu privire la angajarile fictive

Deputatul USR, Tudor Pop, a scris marti pe Facebook ca una dintre asistentele Vioricai Dancila de la biroul de europarlamentar este "una din cele doua persoane care au fost acuzate ca ar fi fost angajate fictiv la DGASPC Teleorman, de catre Liviu Dragnea, fapte pentru care Liviu Dragnea este trimis in judecata."





Postarea integrala a deputatului USR:





Colegul meu de la Cluj, Daniel Kloyber, face o observatie foarte interesanta. O reproduc aici partial.





"Viorica Dancila - este propunerea PSD pentru pozitia de prim-ministru a Romaniei.





Viorica Dancila - este euro-parlamentar, sefa grupului PSD in Parlamentul European.





Botorogeanu Adriana - este asistenta parlamentara a doamnei Viorica Dancila.





Botorogeanu Adriana - este una din cele doua persoane care au fost acuzate ca ar fi fost angajate fictiv la DGASPC Teleorman, de catre Liviu Dragnea, fapte pentru care Liviu Dragnea este trimis in judecata."





Tot doamna Viorica le trimitea colegilor ei din Parlamentul European epistole in februarie 2017, in care incerca sa le explice ca dracul nu-i chiar atat de negru, asta pana cand asistenta romanca a unui europarlamentar britanic a trolat-o cu maxim efect, printr-un simplu reply all in care puncta omisiunile si minciunile din e-mailul doamnei Viorica.





Acum vine Dragnea si incearca sa ne convinga ca 1) el nu are nici o legatura cu nominalizarea, ci partidul a ales-o 2) guvernul se va apuca serios, dar serios de treaba (pe legile justitiei, desigur) si 3) in sfarsit, avem un guvern pro-european





Din toata strategia PSD-ului si din toata ziua asta lipseste intalnirea cu cel mai important personaj al zilei: Shinzo Abe, prim-ministrul Japoniei, caruia ii datoram multe multe scuze.





Cum era vorba aia, mandru ca sunt roman.





Azi nu prea.





De subliniat este ca numele asistentei de la cabinetul de europarlamentar al Vioricai Dancila este Adriana Botorageanu, iar numele care apare in dosarul DNA este Adriana Botorogeanu, astfel incat nu putem fi siguri ca este una si aceeasi persoana.









DNA a dispus trimiterea in judeteca a inculpatilor BOTOROGEANU ADRIANA si STOICA ANISA-NICULINA la data faptelor functionari publici in cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman, cu privire la savarsirea infractiunilor de:

- complicitate la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,

- complicitate la fals intelectual.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, la data faptelor presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, respectiv presedinte al organizatiei judetene a unui partid politic, a fost trimis in judecata cu privire la savarsirea infractiunilor de:

- instigare la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,

- instigare la fals intelectual,