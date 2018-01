Melescanu: ALDE si-a "insusit" nominalizarea Vioricai Dancila ca premier

Liderii ALDE - cu exceptia lui Calin Popescu Tariceanu, care nu se afla in tara - s-au intalnit marti seara cu colegii lor din PSD, pentru o "evaluare in legatura cu aceasta candidatura pe care ne-am insusit-o si noi, ALDE", a precizat Melescanu.Intre argumentele invocate de ministrul de Externe pe primul loc figureaza faptul ca e este vorba de "o doamna, o deschidere interesanta in viata politica romaneasca", dar si faptul ca este "o persoana nonconflictuala care a inteles foarte bine si si-a asumat continuarea programului de guvernare".In opinia sa, nu este nevoie de "remanieri foarte largi" la nivelul formulei Guvernului iar ALDE opteaza pentru pastrarea ministrilor care au facut parte din cabinetului Mihai Tudose.