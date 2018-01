VIDEO Cum condamna premierul propus Viorica Dancila protestele din 2017 si apara actiunile PSD-ALDE in privinta justitiei

"Domnule presedinte, in aceasta seara si chiar in acest moment au loc proteste in Romania, la care s-au produs violente in randul fortelor de ordine, dar si in randul celor prezenti la protest. S-a aruncat cu petarde si pietre in fortele de ordine cu dorinta de a provoca autoritatile sa produca victime. Acest lucru nu s-a produs, dar cred eu ca acest lucru ii discrediteaza pe cei care au contribuit la aceste proteste, avand aici in sala membri care sustin acest lucru.Mai mult, a aparut informatia ca Directia Nationala Anticoruptie, principalul organism de lupta impotriva coruptiei, vrea sa deschida o investigatie impotriva premierului, a membrilor guvernului, a functionarilor civili din Ministerul Justitiei care au participat la redactarea celor doua acte normative. Acest lucru este de neinteles si de neacceptat intr-un stat membru al Uniunii Europene. Cred ca dezinformarea nu este mai importanta decat democratia in Europa" - spunea , în Parlamentul European, pe vremea protestelor din ianuarie-februarie 2017, premierul propus de PSD acum.In 2 februarie 2017, ea a aparat modificarile Guvernului PSD-ALDE la Codul penal prin OUG 13. Viorica Dancila a tinut atunci un discurs in cadrul dezbaterii privind "Democratia si justitia in Romania", la care a participat si prim-vicepresedintele Comisiei Europene care coordoneaza domeniul justitiei, Frans Timmermans."Domnule presedinte, domnule comisar, Curtea Constitutionala a constatat ca unele prevederi ale Codului penal nu erau constitutionale. Drept urmare, guvernul PSD-ALDE a dat o ordonanta de urgenta pentru a reglementa acest lucru. Acelasi lucru a fost folosit anterior de guvernul Ciolos si de guvernul Boc. Guvernul presedintelui Iohannis, guvernul Ciolos, a operat o suta cincizeci si unu de modificari, realizate in secret fara nicio consultare publica. De ce, domnule comisar, nu ati spus si atunci ca Romania a facut un pas inapoi?" - i-a cerut ea atunci socoteala comisarului european Timmermans, care face parte din aceeasi familie politica europeana, a socialistilor."Mai mult, o serie de modificari efectuate de guvernul Ciolos au incalcat fundamental drepturile omului, de pilda, procurorul a primit dreptul de a schimba decizia judecatorului, desi justitia se infaptuieste de catre judecator. Aceste modificari constitutionale nu au facut obiectul niciunui scandal public, nu au fost sanctionate si nu s-a atras atentia nici de catre Comisie, iar acum este o actiune mascata de a darama guvernul legitim al Romaniei si de a nu tine cont de votul romanilor din 11 decembrie" - a mai spus actualul premier propus.De asemenea in 24 februarie 2016, Viorica Dancila a sarit si in ajutorul presei. Mai exact a televiziunilor din trustul Intact."Fiscul din Romania a solicitat unui numar de cinci televiziuni apartinand trustului Intact sa evacueze in termen de cinci zile sediile in care isi desfasoara activitatea, ca parte a actiunii statului de recuperare a unui prejudiciu. Consider corecta dorinta statului de a recupera prejudiciile din dosare. In fata justitiei, toti suntem egali. Hotararea judecatoreasca s-a pus in aplicare prin preluarea cladirii trustului de presa de catre stat si nu prevede evacuarea Antena 3, care nu este parte a niciunui proces si nu are nicio datorie la stat. Solutia corecta, conform legii, este dreptul de preemptiune al trustului de presa, in calitate de chirias.Solicitarea catre cinci televiziuni de a evacua sediile intr-un timp atat de scurt inseamna incetarea emisiunii si pot fi interpretate ca un demers menit sa intimideze respectivele institutii media si chiar sa pericliteze activitatea acestora. Putem vorbi despre suprimarea libertatii de exprimare prin mijloace administrative. Nicaieri in Europa o televiziune, si cu atat mai putin cinci, nu isi poate schimba sediul in cinci zile" a spus Dancila cand ANAF lua masuri de recuperare a prejudiciului in dosarul ICA-Dan Voiculescu, in guvernarea Ciolos.