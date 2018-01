Tomac (PMP): Bolsevicii si-au pierdut dreptul politic de a mai propune un nou premier

Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), Eugen Tomac, a declarat, marti, la Timisoara, ca partidul sau va participa la consultari la Palatul Cotroceni, unde va prezenta si o propunere de prim-ministru, in timp ce "bolsevicii si-au pierdut dreptul politic de a mai propune un nou premier", relateaza News.ro.





Liderul PMP, Eugen Tomac, a declarat, in cadrul unei conferinte de presa la Timisoara, ca, cel mai probabil, romanii se vor obisnui ca din sase in sase luni PSD sa schimbe Guvernul.





"Probabil deja romanii se vor obisnui cu acest comportament de partid incapabil sa guverneze, cum este PSD, cel care din sase in sase luni ne ofera in loc de solutii pentru dezvoltarea tarii, crize politice. Observam ca Liviu Dragnea nu se mai trezeste din betia puterii si crede ca institutiile statului sunt niste anexe ale partidului si trebuie sa raspunda 24 de ore din 24 la comenzile sale. PSD prin aceasta criza pe care a generat-o, si-a pierdut dreptul politic de a mai propune un prim ministru", a declarat Tormac.





Eugen Tomac a mai declarat ca PMP va participa la discutii, la Cotroceni, unde va propune si o persoana care sa ocupe postul de premier.





"Un partid care nu intelege ca dupa orice alegeri isi deleaga cei mai competenti oameni pe care ii are, inseamna ca nu intelege care este misiunea unui partid intr-o tara democratica. Guvernul Romaniei nu este guvernul PSD. Guvernul Romaniei trebuie sa puna in aplicare programe politice care sa ii deserveasca pe toti romanii. Constatam ca PSD mosteneste toate practicile proaste pe care le-a pastrat de la partidul mama, PCR. De acolo isi trag seva. Faptul ca intr-un singur an, PSD si-a dat jos de doua ori propriile guverne, obliga restul clasei politice sa se gandeasca cu mai multa maturitate si responsabilitate la viitorul Romaniei. Credem ca presedintele va trebui sa analizeze cu multa luciditate cui ii mai incredinteaza mandatul de premier al Guvernului Romaniei si nu ar trebui sa se teama de declaratiile bolnavicioase ale liderilor PSD care deja au trecut la amenintari. Maine (miercuri- n.r.) PMP va participa la consultarile de la Palatul Cotroceni si PMP va avea si o propunere de prim-ministru", a mai declarat Tomac.





Presedintele PMP nu a precizat numele celui care va fi propus pentru postul de premier.





Pe de alta parte, Tomac a mai declarat ca celor de la PSD "le-ar sta bine in opozitie".





"Bolsevicii si-au pierdut dreptul politic de a mai propune un nou premier si credem ca actualele partide de opozitie sunt indreptatite sa incerce sa creeze o noua coalitie in Parlament care sa sustina un Guvern capabil sa guverneze in interesul tuturor cetatenilor acestei tari, iar PSD i-ar sta bine o perioada de timp si in opozitie. PSD si-a atins toate limitele, iar Romania nu mai poate testa la nesfarsit experimente politice improvizate de Liviu Dragnea. Doar astazi avem un exemplu graitor care defineste foarte bine nivelul de intelegere si de disponibilitate de a se implica in interesul tarii, al PSD", a declarat Eugen Tomac.





Presedintele Miscarii Populare a mai spus ca "Romania are nevoie de un premier cu viziune pentru Romania, un premier capabil sa scoata Romania din zona de periferie pe care a adus-o PSD, la coada Europei, care sa aiba capacitatea de a implementa proicete majore pentru dezvoltarea Romaniei¬.