VIDEO Dragnea, despre Dancila si noul guvern: O femeie civilizata, neconflictuala, deosebit de comunicativa, care nu s-a dezis de initiativele noastre./ Componenta guvernului se discuta in interior, dar orice premier are drept de veto in final

Cele mai importante declaratii ale lui Liviu Dragnea:

A fost o procedura noua in CEX - au fost mai multe propuneri Cei care au propus si-au sustinut propunerile respective, a fost o discutie foarte buna

Genul asta de discutii si proceduri sunt cele mai bune si sanatoase

In final a fost votata doamna Viorica Dancila, europarlamentar, seful delegatiei PSD la PE, doar cu o abtinere'

A fost propusa si doamna Andronescu care spre final si-a retras candidatura

Am cerut colegilor sa fie de acord sa avem un dialog cu Viorica Dancila inainte de a supune la vot

Am pus foarte multe intrebari, colegii mei au pus foarte multe intrebari, generate de o mare parte din cauzele care au facut sa ajungem in aceasta situatia

Intentia mea a fost sa fie constienta de riscurile la care se expune si de greselile pe care le-ar putea face si care ar putea duce la o relatie tensionata cu partidul, cu colegii din guvern

A fost propusa de dl Niculae Badalau, au sustinut si colegii din organizatia de femei

A fost o discutie buna care sper sa aiba finalitate la presedintele Romaniei





In ce masura a contat ce a raspuns Viorica Dancila despre legile justitiei?





Nu s-a dezis niciodata de initiativele noastre de imbunatatire a legilor justitiei, sustine acest demers in continuare

Au contat mult raspunsurile, a contat foarte mult raspunsul la modul cum intelege sa relationeze cu ministrii, sa comunice public, cum se gandeste sa organizeze comunicarea guvernului, sa tina legatura cu coalitia guvernamentala, cu colegii de partid, si au fost cativa colegi care o sustineau pe doamna Andronescu si care dupa ce au primit toate rapsunsuriel in final au votat-o



La un moment dat doamnele din CEX spuneau sa incetam cu intrebarile, eu nu am fost de acord, e obligatoriu sa treaca prin acest tip de intrebari





Ce o recomanda sa fie premier si ce garantii a dat ca nu va face aceleasi greseli ca Mihai Tudose si Grindeanu?

Este europarlamentar din 2009, respectat la Bruxelles, cu relatii foarte bune, e o femeie civilizata, neconflcituala, deosebit de comunicativa, are o relatie buna cu oficiali din Comisia Europena

Pentru noi reprezinta si un semnal pentru Bruxelles pentru ca se simte nevoia ca relatiile guvernului cu CE sa fie mult mai bune, sa aiba intalniri mai dese

Faptul ca cunoaste oficialii de la Bruxelles, procedurile, o va ajuta foarte mult, pe noi si pe presedintele Romaniei, ca pregatirile pentru preluarea presedintiei Romaniei sa fie foarte bune

In interiorul partidului e foarte respectata, e presedintele organizatiei de femei, nu a avut conflict cu nimeni din partid si asta e o garantie pentru toti colegii ca nu va avea o activitatea sau nu va genera care sa ne aduca in cele doua situatii mentionate

Numai un guvern tehnocrat ia oameni de pe strada si ii propune parlamentului. In orice partid compoenenta guvernului se discuta in interiorul structurilor dar orice premier are drept de veto in final



Vom avea discutii pentru fiecare candidat la functia de membru al guvernului



Viorica Dancila va avea un punct de vedere foarte important dar nu poti sa vii in fata partidului sa spui asta e echipa mea



Am intrebat-o ce va face daca ajunge la concluzia ca un membru al guvernului nu poate merge mai departe. A raspuns ca vine in fata CEX cu argumente si daca argumentele sunt serioase va avea toata sustinerea CEX



S-a discutat si propunerea mea ca secretarii de stat sa fie numiti de ministri, prin schimbare legislativa, pentru ca fiecare ministru are responsabilitate pentru mediul lui

Vom decide in final daca vom adopta aceasta masura, cu acceptul premierului

A pus cineva problema sa nu fie afectata nici autoritatea ministrului, nici a premierului

Ca cineva sa aiba autoritate, trebuie sa aiba respect



Nu am discutat despre structura guvernului, le-am spus colegilor sa asteptam decizia presedintelui

Nu exista o opinie ca trebuie sa modificam structura guvernamentala, exista riscul unei dezordini si ar fi un timp pierdut

A contat ca e din Teleorman?

Nici vorba

Daca toti din Teleorman trebuie sa plecam din tara....

Am remarcat altceva, ca organizatia de femei a reusit sa isi impuna propunerea de premier





Cu ce s-a remarcat concret Viorica Dancila?

Asta o sa va spuna ea. M-a rugat sa va transmit ca isi cere scuze, nu doreste sa tina nicio conferinta decat daca presedintele o va desemna Nu vreau sa spun eu toate proiectele si toate calitatile sale





Se va analiza fiecare minister in parte sau anumiti ministri raman?



Fiecare ministru va fi analizat. Exista posibilitatea ca o parte dintre ei sa continue



Daca vom decide sa ii propunem doamnei Dancila ca un membru actual sa raman va fi dupa ce vom avea argumente serioase Va fi dupa o discutie poate pentru unii dureroasa dar necesara



Cine va face evaluarea, tot dl Valcov?



Cred ca sunt foarte putini colegi care nu au propria evaluare a fiecarui ministru Cum comentati ca un consilier al doamnei Carmen Dan are trei dosare penale? Habar nu am Habar nu am avut de acest subiect si dati-mi voie sa ma informez. Din Teleorman? Cautati-i pe toti din Bucuresti, toti sunt numiti de mine Am auzit ca am 77 de secretari de stat



Leul a atins un minim istoric, va reprosati ceva?



Important e sa reglam lucrurile si sa fie aduse pe fagasul normal





Va asumati?



Aveti aceasta fixatie, imi asum tot ce vreti dvs, Si daca a nins aseara imi asum eu



Ati discutat cu ALDE?



Azi dupa-amiaza ne intalnim cu colegii din ALDE, fara dl Tariceanu, am discutat cu el azi







Cine e personajul veninos de ieri?



Avem timp sa vorbim





Vizita premierului japonez, compromisa, aveti ceva de completat?



Vicepremierul s-a intalnit cu vicepremierul Romaniei, premierul s-a intalnit cu presedintele



Din cate am auzit, stiu mai multe tari in care s-au mai schimbat guverne





Vor fi modificari majore in noul program de guvenare?



Eu cred ca nu, ce sa se modifice in doua saptamani de zile?



Am spus ca nu voi mai merge niciodata la Cotroceni in actualul mandat, dar cand am spus-o nu m-am gandit ca va trebui sa mai merg o data la o tura de consultari O sa vina si dl Neacsu



Vasilica Viorica Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier, are 54 de ani si este europarlamentar PSD din anul 2009. Dancila detine, din anul 2015, si functia de presedinte al Organizatiei Femeilor Social-Democrate. Viorica Dancila s-a nascut la 16 decembrie 1963 in Rosiorii de Vede si a devenit membru al Partidului Social Democrat in anul 1996, in organizatia PSD Teleorman, condusa ani la rand de Liviu Dragnea.

Reamintim ca Mihai Tudose a fost fortat luni seara sa demisioneze din functia de prim ministru, in urma disputelor cu Liviu Dragnea.