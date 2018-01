Ludovic Orban: PNL nu va refuza, daca i se solicita, raspunderea de a forma o majoritate guvernamentala / Nu mai putem sa lasam destinul natiunii romane pe mana tribului din Teleorman

"PNL nu va refuza, in cazul in care i se solicita, raspunderea de a forma o majoritate guvernamentala, evident, fara PSD", a spus Orban, dupa ce PSD a desemnat-o pe Viorica Dancila pentru functia de premier."Chiar am pus pariu ca va fi din Teleorman. Singura mea intrebare era daca va fi Carmen Dan sau Viorica Dancila", a spus Orban.In opinia sa, aceasta "nu are niciun argument care sa sustina formularea acestei propuneri", nu are "nicio experienta, background profesional, notorietate sau anvergura politica", fiind vorba despre "o marioneta mai mult sau mai putin docila"."Destinul natiunii romane trebuie hotarat de romani dupa ce s-a vazut clar ca PSD nu e capabil sa guverneze. Nu mai putem sa lasam destinul natiunii romane pe mana tribului din Teleorman", a mai spus Ludovic Orban.