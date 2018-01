PROFIL Cine este Viorica Dancila, propunerea PSD pentru functia de premier: fosta profesoara in Videle, membru PSD Teleorman din 1996 si sefa organizatiei de femei a partidului

Ce parere ai despre propunerea PSD, Viorica Dancila? - participa la sondajul HotNews.ro, la finalul articolului

Viorica Dancila are o diploma de licenta obtinuta in anul 1988 la Institutul de Petrol si Gaze si un masterat in Spatiul public european la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (2006), potrivit CV-ului postat pe site-ul Parlamentului European Viorica Dancila a fost profesoara la Liceul din Videle in perioada 1989 - 2009, iar ulterior inginer la OMV Petrom.Inainte de anul 2009, cand a fost alesa prima data europarlamentar pe listele PSD, Viorica Dancila a detinut functii atat in cadrul PSD, cat si al administratiei locale - consilier local in Videle si consilier judetean in Teleorman.In partid, Dancila a detinut functia de vicepresedinte al organizatiei PSD Teleorman. Dancila a fost, de asemenea, presedintele Organizatiei de Femei a PSD Teleorman.In februarie 2017, in plina criza provocata de adoptarea Ordonantei 13 si proteste de strada de amploare in Romania, cele mai mari de dupa Revolutie, Viorica Dancila sustinea, intr-un discurs in Parlamentul European: "Curtea Constitutionala a constatat ca unele prevederi ale Codului Penal nu erau constitutionale. Drept urmare, Guvernul PSD-ALDE a dat Ordonanta de Urgenta pentru a reglementa acest lucru. Acelasi lucru a fost folosit anterior de Guvernul Ciolos si de Guvernul Boc. Guvernul presedintelui Iohannis, Guvernul Ciolos, a operat 151 de modificari, realizate in secret, fara nicio consultare publica. De ce, domnule comisar, nu ati spus si atunci ca Romania a facut un pas inapoi? Mai mult, o serie de modificari operate de Guvernul Ciolos au incalcat fundamental drepturile omului."Viorica Dancila a fost si protagonista unui incident electoral mai putin obisnuit in campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 2009. Ea a fost palmuita atunci de un membru PDL, la Videle. Primarul orasului Videle a abordat-o atunci pentru a ii reprosa ca numeroase afise ale PDL fusesera rupte. In timpul discutiei, din masina primarului a coborat un barbat care i-a dat o palma Vioricai Dancila.