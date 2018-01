ALDE vrea ca numele viitorului premier sa fie decis in cadrul unei sedinte a Coalitiei

ALDE vrea ca decizia privind nominalizarea viitorului premier sa fie luata in cadrul unei sedinte a Coalitiei, au confirmat pentru HotNews.ro surse politice. Informatia initiala a fost publicata de stiripesurse.ro , care arata ca seful ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a cerut partenerilor de la PSD o sedinta a coalitiei, in cadrul careia sa vina cu mai multe propuneri de premier.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni seara, dupa sedinta Cex, ca de aceasta data nu va mai propune el numele viitorului premier, ci ii va lasa pe liderii partidului sa decida in cursul zilei de marti. Conducerea PSD s-a reunit incepand cu ora 11 pentru a decide numele viitorului premier.