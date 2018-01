Primarul Brailei: Am pierdut un prim-ministru, am pastrat un prieten. Am vazut unii "oameni care posteaza in prieteni" se reorienteaza repede

Primarul municipiului Braila, Marian Dragomir, care este si vicepresedinte al organizatiei judetene a PSD Braila, a scris, pe Facebook, dupa ce Mihai Tudose si-a anuntat demisia luni, fortat de decizia Comitetului Executiv National al PSD de a-i retrage sprijinul politic, ca "am pierdut un prim-ministru, am pastrat un prieten". Totodata acesta a acuzat ca unii oameni "care posteaza in prieteni" se reorienteaza foarte repede.





"Am pierdut un prim-ministru, am pastrat un prieten. Am vazut ca unii oameni "care posteaza in prieteni" se reorienteaza foarte repede. Cu o ora inainte de o sedinta grea, cand anticipam rezultatul si stiam cine detine majoritatea, am ales sa transmit mesajul meu, pentru a arata ca prietenii care au caracter se sustin reciproc din principiu nu dupa interes. Felicitari pentru toata activitatea Mihai Tudose! Succes Mihai Tudose!", a scris Dragomir pe pagina sa de socializare.





Acesta a transmis un mesaj de sustinere si inainte de CEx.









"Il cunosc pe Mihai Tudose din 1999. Suntem colegi, suntem prieteni si ne sustinem reciproc. Un proverb romanesc spune ca dupa razboi multi viteji se arata. Unii cauta sa fie prieteni cu toata lumea si, de fapt, nu sunt decat proprii lor prieteni. Prietenii adevarati nu tin cont de conjuncturi si nu asteapta sa vada ce se intampla pentru a sti cum se pozitioneaza. Succes Mihai Tudose!", a scris primarul, care subliniaza ca un conducator "al unei institutii (guvern, consiliu judetean, primarie, etc) trebuie sa isi respecte agenda si sa decida cele mai bune masuri pentru realizarea obiectivelor stabilite".