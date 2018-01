Klaus Iohannis: L-am desemnat pe Mihai Fifor premier interimar. Convoc consultari cu partidele parlamentare pentru maine

Decrete publicate in Monitorul Oficial Foto: Hotnews

Premierul Tudose mi-a inaintat demisia si am acceptat-o.Aceasta situatia in care s-a ajuns ma nemultumeste profund si ma ingrijoreaza. Iata ca la un an de la alegeri avem deja doua Guverne PSD esuate.Vreau sa avem o proecdura rapida de desemnare a unui nou premier.Aceasta nesiguranta politica nu trebuie sa degenereze in instabilitate politica si vreau sa previn posibile urmari economice negative ale acestei crize generate, iarasi, in interiorul PSD.L-am desemnat pe Mihai Fifor premier interimar.Am decis sa convoc consultari cu partidele parlamentare pentru maine. Voi trimite chiar acum invitatiile pentru consultari.