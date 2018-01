UPDATE Viorica Dancila, propusa si votata de conducerea PSD pentru functia de prim ministru (oficial)

Participa in text la sondajul HotNews.ro - ce parere ai despre propunerea PSD pentru functia de premier, Viorica Dancila?

Seful PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca nu va face nicio nominalizare, ci va astepta propunerile colegilor sai.Sedinta vine dupa ce Mihai Tudose a fost fortat luni seara sa demisioneze din functia de prim ministru, in urma disputelor cu Liviu Dragnea.-----------------------Potrivit unor surse politice, cel care a propus o pe Viorica Dancila a fost Niculae BadalauLia Olguta Vasilescu: M-am bucurat foarte mult in primul rand ca e vorba de o femeie, e sefa organizatiei de femei din PSD. Sunt convinsa ca e o alegere foarte buna. Este foarte apropiata de partid.Ministrul Muncii a declarat ca Viorica Dancila a fost intrebata in cadrul sedintei daca stie unde sunt K2 si K 14 (sedii SRI) si aceasta a spus ca nu stie. In plus, a povestit ea, Serban Nicolae a intrebat-o daca e de acord sa continue legile justitiei si aceasta a spus ca da.Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat ca Ecaterina Andronescu a refuzat propunerea de a fi nominalizata premier. Buzatu a mentionat ca "cineva a avansat si propunerea" lui Petre Daea ca premier, dar a retras-o ulterior. Liderul PSD Vaslui a precizat ca Mihai Fifor a declarat in cadrul sedintei ca nu doreste sa fie premier.Florin Iordache a confirmat nominalizarea Vioricai Dancila si a precizat ca votul a fost unanimViorica Dancila a fost votata drept propunerea PSD pentru postul de prim ministru. Din sala s-au auzit aplauze. A existat o singura abtinere, restul conducerii PSD votand in favoarea Vioricai Dancila (surse). Viorica Dancila este tot din Teleorman, judetul lui Liviu DragneaViorica Dancila este acum singura propunere a PSD pentru functia de premier, a declarat pentru HotNews.ro o sursa care participa la sedinta CEX.Sedinta a inceput in jurul orei 12,00Sedinta conducerii PSD nu a inceput inca, majoritatea membrilor discuta pe holul sediului din Bd KiseleffPaul Stanescu, intrebat daca va fi premier: "Nu-mi doresc acest lucru si daca nu-mi doresc nici nu o sa se intample"Lia Olguta Vasilescu a sosit la sediul PSD: Mihai Tudose chiar a fost un premier implicat, relatia mea cu el este bunaLia Olguta Vasilescu a declarat ca ea si Gabriela Firea au spus ca nu isi doresc functia de premier si si-a exprimat convingerea ca nu va fi nicio problema ca ea sa fie ministru al Muncii si in viitorul Cabinet, potrivit news.ro."Nu vreau, nu-mi doresc aceasta functie. Poate fi Serban Nicolae, Mihai Fifor, poate fi o doamna, cu exceptia mea si a doamnei Firea", a declarat Olguta Vasilescu.Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat marti ca are o relatie buna cu Mihai Tudose, care a fost un premier "implicat". Intrebata insa de o ziarista daca toata conducerea PSD ar trebui sa demisioneze in cazul in care va urma o noua criza politica in cadrul partidului, cu viitorul premier, Vasilescu a raspuns: "Daca seful dvs de la post nu confirma trebuie sa va dati dvs demisia?".Despre Tudose, Olguta Vasilescu spune ca acesta "chiar a fost un premier implicat" si discuta cu acesta "chiar si de patru ori pe zi pe subiectele arzatoare"."Relatia mea cu premierul Tudose e una buna, ramane vicepresedinte al partidului si ma bucura foarte mult acest lucru", a afirmat ea.In opinia sa, Carmen Dan ar trebui sa continue ca ministru de Interne, insa este de acord ca "ar putea sa mai fie comasari de ministere".