SURSE ​​Numele vehiculate in PSD pentru functia de premier in locul lui Tudose. Mihai Fifor, cea mai probabila varianta 

Vezi aici Cine este Mihai Fifor, filologul cu doctorat in antropologie refuzat in trecut de Iohannis, e propus ministru al Apararii. Legatura sa cu procesul de inzestrare militara

Un alt nume vehiculat in presa a fost cel al Ecaterinei Andronescu, insa potrivit surselor HotNews.ro fostul ministru al educatiei nu se bucura de mare sustinere in partid. Potrivit surselor Hotnews.ro, vicepremierul Paul Stanescu n-ar fi interesat de functia de premier, chiar daca si numele sau a fost vehiculat in presa. Conducerea PSD ar urma sa se reuneasca la ora 11 pentru a decide numele viitorului premier.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni seara, dupa sedinta Cex, ca de aceasta data nu va mai propune el numele viitorului premier, ci ii va lasa pe liderii partidului sa decida. Potrivit surselor HotNews.ro,, insa propunerea ar urma sa fie sustinuta de baroni pentru a evita in acest fel criticile ca nu tine seama de opiniile partidului si nu respecta democratia interna.Premierul Mihai Tudose a demisionat luni seara, dupa ce liderii partidului au votat retragerea sprijinului politic, cu 60 de voturi pentru, 4 impotriva si 4 abtineri. Este al doilea premier schimbat de PSD, dupa Sorin Grindeanu, dat jos in Parlament prin motiune de cenzura in iunie 2017.”Dacă și acest Guvern ar cădea, atunci cu siguranță ar trebui să îmi pun întrebarea la modul extrem de serios dacă PSD mai are capacitatea să guverneze. Deocamdată nu suntem în această situație”, a declarat presedintele Iohannis la inceputul lunii octombrie. Potrivit articolului 103 din Constitutie, preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament. Tot legea fundamentala prevede ca presedintele poate dizolva Parlamentul dupa respingerea a cel putin doua solicitari de investitura.